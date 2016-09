Deutscher Buchpreis: Zwei Österreicher auf der Shortlist

Reinhard Kaiser-Mühlecker und Eva Schmidt sind unter den sechs Anwärtern, Vergabe ist am 17. Oktober

Frankfurt am Main – Mit Reinhard Kaiser-Mühlecker und Eva Schmidt sind heuer zwei österreichische Autoren auf der Shortlist des deutschen Buchpreises vertreten, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt veröffentlichte. Nicht darauf geschafft haben es hingegen Anna Weidenholzer und Hans Platzgumer.

"Die Romane der diesjährigen Shortlist decken ein breites inhaltliches Spektrum ab", sagte Jury-Sprecher Christoph Schröder. Was sie gemeinsam hätten, sei "eine starke Bodenhaftung, der unmittelbare Bezug zur beobachteten Realität". Schröder berichtete von "harten, kontroversen Gesprächen" in der Jury. Er hofft, dass die Liste nun aber "die unbestrittene Qualität dieses Bücherjahres" widerspiegele.



Der 1982 geborene Kaiser-Mühlecker überzeugte die Jury mit seinem Roman "Fremde Seele, dunkler Wald" (S. Fischer). Darin legt er eine zwischen dynamischer Narration und eigenwilliger Atmosphäre pendelnde Geschichte rund um ein Brüderpaar und den Niedergang des väterlichen Hofs vor, von der man nur schwer lassen kann.

Eva Schmidt veröffentlichte im Frühjahr mit "Ein langes Jahr" (Jung und Jung) ihren ersten Roman nach fast 20 Jahren, in dem die 64-Jährige mitfühlend von den kleinen Dingen des Lebens erzählt, von den stillen Nöten und spärlichen Freuden ganz normaler Menschen – und Hunde.

Die übrigen Nominierten



Bodo Kirchhoff ist mit 68 Jahren der älteste Kandidat. In "Widerfahrnis" (Frankfurter Verlagsanstalt) bricht die Leidenschaft unverhofft über ein resigniertes Paar herein. Thomas Melle schildert in "Die Welt im Rücken" (Rowohlt Berlin) seine manisch-depressive Erkrankung. Philipp Winkler hat mit "Hool" (Aufbau) seinen ersten Roman vorgelegt. Er gibt darin einer Szene eine Stimme, die in der deutschen Literatur so gut wie nie vorkommt: den Hooligans. André Kubiczek erzählt in "Skizze eines Sommers" (Rowohlt) von einem Jugendlichen in der DDR während sieben Wochen sturmfreier Bude.

Für die Longlist hatte die Jury zunächst 20 Titel aus 178 Neuerscheinungen ausgewählt. Nun wurde die Liste auf sechs verkürzt. Der Sieger wird am 17. Oktober bekanntgegeben. Er erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autoren der Shortlist je 2500 Euro. (APA, red, 20.9.2016)