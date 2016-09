TV- und Radiotipps für Dienstag, 20. September

Kulturzeit, Universum Engadin, Reine Chefsache, Atomenergie, Die Ferien des Monsieur Hulot, Thema, Willkommen Österreich, kreuz&quer, Dead Girl, Aus der Stille, REC

19.21 MAGAZIN

Kulturzeit Thema bei Tina Mendelsohn ist u. a. Das Fremde verstehen: Über den Schweizer Psychoanalytiker, Ethnologen und Schriftsteller Paul Parin. Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Engadin – Wildnis der Schweiz Im Engadin, im "Garten des Inn", wurde vor knapp 100 Jahren der erste Nationalpark der Alpen gegründet: als ein Refugium für Wildtiere, das ohne Eingriff des Menschen in die Natur bleiben sollte. Noch heute ist der Nationalpark das größte unangetastete Wildnisgebiet der Schweiz. Kurt Mayer ist mit der Kamera zu den Quellen des Inns aufgebrochen. Bis 21.05, ORF 2

foto: orf/kurt mayer film

20.15 BÜROGESCHICHTEN

Reine Chefsache (In Good Company, USA 2004, Paul Weitz) Sympathische Angestelltenkomödie mit Dennis Quaid und Scarlett Johansson als Vater und Tochter. Topher Grace wird Quaid nicht nur als junger Yuppie-Chef vor die Nase gesetzt, er hätte am liebsten auch noch dessen Tochter. Bis 22.15, Servus TV

foto: universal studios

20.15 THEMENABEND

Atomenergie Der Arte-Themenabend steht im Zeichen der Atomenergie: Den Auftakt macht die Dokumentation Thorium – Atomkraft ohne Risiko? über eine Technologie, die die Nuklearindustrie revolutionieren könnte. Danach widmet sich Versenkt und Vergessen (22.05) dem Atommüll vor Europas Küsten, zuletzt steht der Atomfriedhof Arktis (23.00) im Fokus: Bis 1992 entsorgte Russland entsorgte einen Atommüll bedenkenlos in der Arktischen See: eine atomare Zeitbombe und Gefahr, die von offizieller Seite hartnäckig geleugnet wird. Bis 23.25, Arte

20.15 TATI

Die Ferien des Monsieur Hulot (Les vacances de Monsieur Hulot, F 1953, Jacques Tati) Monsieur Hulot, ein spießiger Kleinbürger, verbringt seinen Urlaub in einer Pension in der Bretagne. Dort versucht er, mit den anderen Gästen in Kontakt zu kommen und sie zu unterhalten. Doch alle seine Bemühungen, sich mit den Urlaubern anzufreunden, führen zu Missgeschicken. Jacques Tatis große Filmkunst findet ihre Fortsetzung mit Playtime (21.40), in dem Hulot in das futuristische Labyrinth von Paris eintaucht. Bis 21.40, ZDFkultur

filmkunstgrafik

21.05 MAGAZIN

Thema Themen bei Christoph Feur stein: 1) Der Amokfahrer vor Gericht – Verarbeitungsprozess für die Opfer? 2) Leben retten durch Stammzellen – Spender gesucht. 3) Dolores Schmidinger – Zwischen Lachen und Weinen. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann & Grissemann sind Thomas Stipsits und Katharina Straßer, die ihre im Anschluss zu sehende neue Serie Gemischtes Doppel – Beinahe wahre Geschichten bewerben. Bis 23.00, ORF 1

22.35 MAGAZIN

kreuz & quer: Gelassenheit Das Religionsmagazin fragt Menschen – aus gehend vom Sachbuchbestseller des deutschen Philosophen Wilhelm Schmid – nach ihrer persönlichen

Gelassenheit: Wie zügelt man den Ehrgeiz im Alltag, und wo beginnen die eigenen Grenzen? Und kann man Stress im Alltag überhaupt gelassen bewältigen? Im Anschluss (23.20) folgt die Doku Das Leben vergeht schnell genug – Entschleunigung und Ruhestand zum Thema Pensionsschock. Bis 23.20, ORF 2

22.15 TOTE SCHLAFEN FEST

Dead Girl (USA 2006, The Dead Girl, Karen Moncrieff) Krista (Brittany Murphy) wird tot aufgefunden. Danach stellen sich vier Hauptakteure vor:

Arden (Toni Collette), die Krista findet; Leah, die als Studentin in der Gerichtsmedizin tätig ist; Ruth, die mit Carl (Nick Searcy) unglücklich ist; Kris tas Mutter Melora und Rosetta (Kerry Washington), ihre Geliebte. Ein Film für risikobereite Zuschauer, die sich nicht so leicht durch eine Episodenstruktur und Zeitsprünge verwirren lassen. Bis 0.00, Servus TV

23.10 DOKUMENTATION

Aus der Stille – Die Heilkraft der Klänge Besonders in orientalischen und asiatischen Kulturen ist Musik als therapeutisch-heilsames Potenzial anerkannt und erfüllen Musik und Klang bereits in der Prophylaxe eine wichtige Funktion. Im Westen hat die Musiktherapie jedoch bisher wenig Anklang gefunden. Herbert Eisenschenk hat sich in seiner Dokumentation die Wirkkraft und die therapeutischen Methoden genauer angesehen.

Bis 0.03, 3sat

foto: orf/zdf/vermeer film produktion

23.40 GRAUENHAFT

REC (E 2007, Jaume Balagueró) Einer der erfolgreichsten europäischen Horrorfilme der letzten Jahre im Nachtprogramm: Ein spanisches Fernsehteam begleitet die Nachtschicht einer Feuerwache und landet in einem Mietshaus, das sich alsbald als grauenhaftes Gefängnis entpuppt. Die Kamera nimmt auf, was zu sehen ist – und lieber nicht gesehen werden möchte. Bis 0.03, 3sat