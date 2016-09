Nächster Mainzer Stadtschreiber kommt aus Bagdad

Abbas Khider erhält gemeinsame Literaturauszeichnung von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz

Mainz – Der 43-jährige Schriftsteller Abbas Khider kommt im nächsten Jahr als Mainzer Stadtschreiber an den Rhein. Der deutsch-irakische Lyriker und Romanautor tritt 2017 die Nachfolge von Clemens Meyer an, wie das ZDF am Montag mitteilte. Die Stadtschreiberwohnung im Schatten des Doms ist Teil des gemeinsamen Literaturpreises von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz. Als Preisgeld gibt es 12.500 Euro. (APA, 19.9.2016)