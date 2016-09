Samsung tauscht Galaxy Note 7 auch in Österreich aus

Auch in Österreich wurde eine limitierte Anzahl von Geräten im Zuge einer Vorverkaufsaktion verkauft

Der südkoreanische Elektronikhersteller Samsung tauscht das fehlerhafte Smartphone-Modell Galaxy Note 7 auch in Österreich aus. Zwar habe der offizielle Verkaufsstart hierzulande nie begonnen, es habe aber eine Vorverkaufsaktion mit einer limitierten Anzahl von Geräten gegeben, die betroffen sein könnten, sagte eine Sprecherin am Montag. Wie viele Galaxy-Note-7-Modelle in Österreich im Umlauf sind, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Geplanter Verkaufsstart: 9. September

Samsung wollte das Gerät ursprünglich ab 9. September in Österreich verkaufen. Der Hersteller hatte den Verkauf allerdings Anfang September gestoppt und 2,5 Millionen Geräte zurückgerufen, nachdem einige Exemplare beim Aufladen in Brand geraten waren. Mehrere Fluggesellschaften warnten davor, das Galaxy Note 7 an Bord zu benutzen. Auch Samsung selbst riet, das Gerät auszuschalten.

Wer ein Galaxy Note 7 besitzt, kann das Smartphone bei dem Händler oder Netzbetreiber, bei dem er es erworben hat, umtauschen. (APA, 19.9. 2016)