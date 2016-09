Lieferando-Mutter will mit Börsengang 350 Millionen Euro einnehmen

Preisspanne für Anteilsscheine mit 20,50 bis 26,50 Euro festgelegt

Das Mutterunternehmen des Bestellportals Lieferando will beim geplanten Börsengang 350 Millionen Euro einnehmen. Für die Anteilsscheine sei eine Preisspanne zwischen 20,50 und 26,50 Euro festgelegt worden, teilte Takeaway.com am Montag in Amsterdam mit. Vorgesehen ist demnach die Ausgabe neuer Aktien und der Verkauf bereits bestehender Papiere.

Mit dem Börsengang würde das Unternehmen mit bis zu 1,12 Mrd. Euro bewertet. Der Ausgabepreis soll am 29. September feststehen.

Bestellung

Lieferando ist ein Portal, auf dem sich Kunden im Internet Essen bestellen können. Die Lieferung selbst erledigen die angeschlossenen Restaurants. Mit dem Börsengang kommt Takeaway.com dem Rivalen Delivery Hero zuvor, an dem die Berliner Unternehmensschmiede Rocket Internet beteiligt ist. Delivery Hero hat zwar bereits Investmentbanken mit dem Börsengang beauftragt. Dieser dürfte aber Insidern zufolge nicht mehr in diesem Jahr über die Bühne gehen. (APA, 19.9.2016)