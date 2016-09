"Fairnessabkommen": Team Van der Bellen will FPÖ-Vorschlag erweitern

Beide Kandidaten möchten eine Plakatpause einlegen. Van der Bellens Wahlkampfleiter fordert darüber hinaus Regeln zur Wortwahl und eine Klarstellung zum Thema Grundrechte

Die Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer könnten schon bald ein "Abkommen" unterzeichnen. Herbert Kickl, blauer Chefstratege und FPÖ-Wahlkampfleiter, hatte vergangene Woche ein "Moratorium" vorgeschlagen, also eine Art Wahlkampfpause – wobei es den Freiheitlichen in erster Linie darum geht, aktuell keine weiteren Plakate anzubringen. Sprich: Österreichtouren und kleine Veranstaltungen sind ohnehin durchgehend bis zum 4. Dezember zu erwarten.

Einen kurzfristigen Plakatstopp hält auch Lothar Lockl, der Wahlkampfleiter Van der Bellens, für "erfreulich". Allerdings: "Vierundzwanzig Stunden nachdem der Vorstoß lanciert wurde, hat die FPÖ eine Aussendung verschickt, in der Alexander Van der Bellen als 'Pharisäer der Sonderklasse' bezeichnet wird", beschwert sich Lockl bei einer Pressekonferenz am Montag. "Es geht auch um Fairness. Ein Abkommen macht nur dann Sinn, wenn wir auch über Sprache reden."

Boden für "Verschwörungstheorien"

Den Appell zur sprachlichen Mäßigung richtet Lockl nicht nur an Hofer, sondern auch an Kickl und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache. Er habe den Eindruck, dass die FPÖ mit ihrer Wortwahl den Boden für eine Stimmung aufbereite, in der Gerüchte, Unterstellungen und Verschwörungstheorien gedeihen. "Es ist Zeit, die Stopptaste zu drücken."

Auf ein sogenanntes "Fairnessabkommen" hatten sich Van der Bellen, die Kandidaten von SPÖ und ÖVP sowie die unabhängige Irmgard Griss bereits im ersten Hofburg-Wahlgang geeinigt. Der damalige Kernpunkt der Vereinbarung: Transparenz bei den Spenendeneinnahmen, respektvoller Umgang miteinander, sachlicher Stil. Norbert Hofer wollte sich dazu damals nicht verpflichten lassen.

Lockl fordert Klarstellung

Zusätzlich zur Plakatpause und zur Fairnessvereinbarung fordert Lockl auch eine blaue Klarstellung zum Thema "Demokratie und Grundrechte". Als Beispiel für einen Verstoß nannte er Hofers ursprüngliche Idee, bei der Wiederholung der Stichwahl einvernehmlich auf die Briefwahl zu verzichten. "Dadurch würden Hunderttausende von der Wahl ausgeschlossen", sagt Lockl. Da erwarte er vonseiten Hofers nun ein deutliches Bekenntnis.

Ein Dreipunkteabkommen, das all das beinhalte, könne aus seiner Sicht dann noch diese Woche beschlossen werden. Mit Kickl stehe er "im Gespräch".

Jedenfalls will Van der Bellens Team selbst nun vorübergehend auf Plakate verzichten – eventuell auch auf Inserate. Der Intensivwahlkampf starte erst wieder fünf Wochen vor der Wahl. Bis dahin würden auch die bereits aufgehängten Plakate wieder entfernt. In Wien sei der Abbau der Dreiecksständer schon im Gange. (Katharina Mittelstaedt, 19.9.2016)