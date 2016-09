Allo: Googles neuer WhatsApp-Konkurrent vor dem Start

Soll bereits am Mittwoch veröffentlicht werden – Google Assistant soll Allo von der Konkurrenz abheben

Als Google Mitte Mai erstmals seinen neuen Messenger Allo der Öffentlichkeit präsentierte, gab das Unternehmen ein Versprechen ab: Noch diesen Sommer soll die Software erhältlich sein. Diesen Zeitraum scheint das Unternehmen nun bis zum letzten Tag auszureizen.



Durchgesickert

Laut aktuellen Informationen des üblicherweise wohl informierten Journalisten Evan Blass (@evleaks) soll Allo nämlich diesen Mittwoch erscheinen – also am 21. September. Dieser Termin war in den letzten Tage bereits mehrfach gerüchteweise kommuniziert worden, eine offizielle Bestätigung von Seiten Googles gibt es natürlich nicht.

MIt Allo versucht Google einen weiteren Anlauf im heiß umkämpften Messenger-Markt, der in Europa vor allem von WhatsApp dominiert wird. Die eigenen Hangouts spielen hier hingegen nur eine untergeordnete Rolle, auch wenn Google hierzu offiziell keine Nutzungszahlen veröffentlicht. Ähnlich wie WhatsApp nutzt Allo die eigene Telefonnummer als Identifikator, ein Google-Account ist also nicht zwingend vonnöten.

Google Assistant

Von der Kernfunktionalität scheint vieles an gewohnte Messenger zu erinnern, abheben will sich Google vor allem über einen Punkt: Die optionale Integration des neuen Google Assistant. Dabei handelt es sich um die nächste Evolutionsstufe der Google-Suche, die als digitaler Assistent überall in Allo hilfreich mit Informationen zur Seite stehen soll.

Parallel zu Allo hat Google mit Duo auch einen schlichten Video-Chat-Client entwickelt. Dieser wurde bereits vor einigen Wochen veröffentlicht, und ist für Android und iOS erhältlich. Es ist davon auszugehen, dass auch Allo wieder für beide großen Smartphone-Betriebssystem erhältlich sein wird. (apo, 19.9.2016)