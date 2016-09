iPhone 7: Kopfhörer-Adapter verschlechtert Soundqualität

In einem ausführlichen Test des Magazins "c’t" schneidet der Lightning-Adapter nur mit einem "Befriedigend" ab

Apple sieht sich weiterhin mit heftiger Kritik wegen der Entfernung der Kopfhörerklinke beim neuen iPhone 7 (Plus) konfrontiert. Apple hat mehrfach darauf verwiesen, dass Nutzer mit einem neun Dollar teuren Adapter weiterhin ihre alten Kopfhörer mit 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss verwenden können. Jetzt zeigten objektive Tests des Magazins "c’t" allerdings, dass die Soundqualität bei der Nutzung des Adapters drastisch sinkt.

Unterschiede bei hochklassigen Kopfhörern spürbar

In einem Audiomesslabor wurde gemessen, wie der Adapter im Vergleich zu iPhone 6s und iPad Air abschnitten. "Das Ergebnis ist eindeutig: Am iPhone 6s verschlechtert sich die Dynamik um 4,5 db(A), wenn man eine 24-Bit-Musikdatei über den Adapter statt über die interne Buchse ausspielt", schreibt "c’t".

Die Unterschiede sollen bei Kopfhörern mit einem Preis von mehr als 100 Euro spürbar sein, so das Magazin. Beim Abspielen von MP3-Dateien, die also verlustbehaftet komprimiert worden sind, würden Anwender "kaum einen Unterschied feststellen".

Kritik an hauseigenen "Airpods"

Kritik gab es zuvor auch an den mitgelieferten Kopfhörern – und auch an den kabellosen Airpods, die für 179 Dollar zu kaufen sind. Diese sind prinzipiell die schon bisher bekannten Standardkopfhörer von Apple, die nun ohne Kabel funktionieren. Laut TheVerge bieten diese nur "mittelmäßige bis schlechte Soundqualität". Apple soll mit Beats allerdings einige kabellose, hochwertige Kopfhörer in Planung haben – die wohl zu einem entsprechend hohen Preis verkauft werden.

Auch im WebStandard-Test wird die Wiedergabe der mitgelieferten Kopfhörer als "unspektakulär" und "schwammig" bezeichnet. Der Übergang zur kabellosen Zeit bei Kopfhörern dürfte für Nutzer also suboptimal vorbereitet worden sein. (red, 19.9.2016)