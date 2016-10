Britische Streitkräfte seien "offene Organisation", in der "jeder willkommen ist und sich entwickeln kann", sagt General James Everard

London – Die Transsexuelle Chloe Allen ist die erste Soldatin in den britischen Kampftruppen. Die Streitkräfte auf der Insel stellten die 24-Jährige am Samstag in dieser Funktion vor. Vor vier Jahren war Allen zu den Truppen der Scots Guards gestoßen – allerdings damals noch unter ihrem alten männlichen Vornamen Ben.

Anfang Juli hatte die Regierung angekündigt, die Forderungen der Armee umzusetzen, und das Kampftruppen-Verbot für Frauen aufzuheben. Noch in diesem November soll es offiziell soweit sein. Dann sollen Frauen dem Royal Armoured Corps beitreten dürfen, das mit Panzern und anderen Truppenfahrzeugen im Einsatz ist. Bis Ende 2018 sollen Frauen auch bei den Royal Marines und bei einer speziellen Einheit der Luftwaffe dienen dürfen. Bisher sind zehn Prozent der britischen Soldaten weiblich.

General James Everard sagte der Zeitung "The Sun": Ich bin erfreut, unsere erste Frau in einer Kampfeinheit zu haben." Die britischen Streitkräfte zeigten, dass sie eine "offene Organisation" seien, in der "jeder willkommen ist und sich entwickeln kann". Allen sagte dem Blatt, sie wolle die Menschen dazu anhalten, ehrlich zu sich selbst zu sein. In einer feindlich gesinnten Welt sei es zudem "einfacher, wenn eure KollegInnen und Vorgesetzten hinter euch stehen". (APA, 19.9.2016)