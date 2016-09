Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall auf A2 bei Graz

Mehrere Fahrzeuge in Unfall zwischen Abfahrt Flughafen und Graz West verwickelt

Feldkirchen bei Graz – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) in Feldkirchen bei Graz ist am Montag in der Früh ein Mensch getötet worden. Mindestens vier weitere wurden schwer verletzt. In den Unfall zwischen der Abfahrt Flughafen und Graz West waren mehrere Fahrzeuge verwickelt, wie Augenzeugen berichteten.

Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Südautobahn ist in dem Bereich mindestens bis Mittag gesperrt. Zahlreiche Staus im Frühverkehr waren die Folge. Es wurde empfohlen, bei Fahrten Richtung Wien die Route über Bruck/Mur und Mürzzuschlag über die Semmering Schnellstraße (S36) zu nehmen. (APA, 19.9.2016)