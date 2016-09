Triathlon-WM: Drama um Jonathan Brownlee

foto: apa/afp/ruiz

Jonathan Brownlee hätte das Rennen über 1.500 Meter Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometer Laufen gewinnen müssen, um Mario Mola noch in der Gesamtwertung abfangen zu können. Doch durch Brownlees zweiten Platz reichte dem Spanier Rang fünf zu seinem ersten WM-Triumph. Er löste nach neun WM-Rennen seinen in dieser Saison lange verletzten Landsmann Javier Gomez ab. (APA, 19.9.2016))

Endstand des Grand Final der Triathlon-WM-Serie über die olympische Distanz (1.500 m Schwimmen/40 km Radfahren/10 km Laufen) am Sonntag in Cozumel: 1. Henri Schoeman (RSA) 1:46:50 Stunden – 2. Jonathan Brownlee (GBR) +18 Sek. – 3. Alistair Brownlee (GBR) gl. Zeit – 4. Richard Murray (RSA) 45 – 5. Mario Mola (Spanien) 46. Kein Österreicher am Start.

WM-Gesamtwertung, Endstand nach 9 Bewerben: 1. Mola 4.819 Punkte – 2. J. Brownlee 4.815 – 3. Fernando Alarza (ESP) 4.087 – 4. Schoeman 3.160 – 5. Richard Murray (RSA) 2.975. Weiter: 48. Thomas Springer 821 – 87. Alois Knabl 380 – 103. Lukas Hollaus 262 – 113. Lukas Ertl (alle AUT) 205