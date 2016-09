Kroatischer Tabellenführer gewinnt deutlich mit 5:2

Rijeka – Der Österreicher Alexander Gorgon hat mit seinem Club Rijeka am Sonntagabend in der kroatischen Fußball-Liga Dinamo Zagreb mit 5:2 besiegt. Gorgon war am Erfolg über den Meister mit seinen ersten zwei Saisontoren zum 2:0 (33.) und 4:0 (54.) maßgeblich beteiligt. Mit Rijeka liegt der Ex-Kapitän der Wiener Austria nach neun Runden vier Punkte vor dem drittplatzierten Hauptstadtclub. (APA, 18.9.2016)