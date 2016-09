Berliner wählen rot-schwarze Koalition ab

SPD gewinnt, rechtspopulistische AfD auf Anhieb zweistellig

Berlin – Die Berliner haben die rot-schwarze Landesregierung abgewählt. SPD und CDU mussten bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag deutliche Verluste hinnehmen, die Partei von Kanzlerin Angela Merkel sackte auf den niedrigsten Stand in der Hauptstadt seit der Wiedervereinigung. Die Sozialdemokraten behaupteten indes ihre Position als stärkste Kraft und werden mit Michael Müller wohl weiter den Regierenden Bürgermeister stellen. Müller hat bereits Sympathien für ein rot-rot-grünes Bündnis erkennen lassen, das eine Mehrheit hätte. Die rechtspopulistische AfD zog den Hochrechnungen zufolge mit rund zwölf Prozent erstmals in den Berliner Landtag ein. Auch die FDP schaffte den Sprung über die Fünf-Prozent-Marke. Die Wahlbeteiligung lag mit rund 67 Prozent deutlich höher als vor fünf Jahren mit 60,2 Prozent.

Nach der ZDF-Hochrechnung von 18.13 Uhr büßte die SPD über fünf Punkte auf 23,1 Prozent nach 28,3 Prozent 2011 ein. Die CDU von Innensenator Frank Henkel verzeichnete mit 18,0 Prozent nach 23,3 Prozent ebenfalls einen Verlust von über fünf Punkten. Die Grünen verlieren leicht auf 16,4 Prozent nach 17,6 Prozent. Deutlich zulegen kann die Linkspartei um vier Punkte auf 15,7 Prozent von 11,7 Prozent. Die AfD kommt aus dem Stand auf 12,1 Prozent der Stimmen. Die FDP, die 2011 mit 1,8 Prozent aus dem Abgeordnetenhaus geflogen war, schafft mit 6,4 Prozent wieder den Sprung ins Parlament. Nicht mehr im Parlament sind mit 1,7 Prozent die Piraten.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig sagte im ZDF: "Die Entscheidung, welche Koalition Müller eingeht, liegt bei ihm und seinem Landesverband, da mischt sich der Bund nicht ein." Sie gehe davon aus, dass Müller mehrere Optionen ausloten werde. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, führte das schlechte Ergebnis seiner Partei auf lokale Gründe zurück: "Das resultiert aus einer gewissen Unzufriedenheit mit dem Senat und der entsprechende Arbeit." Zufrieden äußerte sich AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski: "Von Null auf zweistellig, das ist einmalig für Berlin. ... Die große Koalition ist abgewählt worden, zwar noch nicht im Bund, aber das kommt im nächsten Jahr."

Top-Thema Migration

Die Unzufriedenheit vieler Berliner mit dem rot-schwarzen Senat liegt vor allem am Zustand der öffentlichen Verwaltung. Lange Wartezeiten in Bürgerämtern, schleppende Bearbeitung von Anträgen, Schlaglochpisten und ein fragwürdiger Zustand staatlicher Einrichtungen sind Standard-Klagen vieler Hauptstädter. In vielen Schulen besteht großer Sanierungsbedarf. Dazu kommen rasant steigende Mietpreise. Für Empörung über die Stadtgrenzen hinaus sorgt der von Pannen geprägt Bau des Hauptstadtflughafens BER. Eine Entscheidung über die Inbetriebnahme soll jetzt kurz nach der Wahl fallen. Zudem sorgte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) wegen Unregelmäßigkeiten bei der Betreuung von Flüchtlingen wochenlang für Negativ-Schlagzeilen.





Die AfD setzte in Berlin wie bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Wochen auf eine Kampagne, die sich gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und die als "Konsens-Parteien" geschmähten politischen Gegner richtet. In Mecklenburg-Vorpommern kam die AfD damit auf 20,8 Prozent, obwohl in dem nördlichen Bundesland vergleichsweise kaum Flüchtlinge leben. Von einem solchen Ergebnis liegt die Partei in Berlin weit entfernt, obwohl die Hauptstadt 2015 rund 80.000 Flüchtlinge aus Syrien, Irak, Afghanistan und anderen Ländern aufgenommen hat. In einer ZDF-Umfrage gaben allerdings mit 44 Prozent die meisten Befragten an, dass das Thema Flüchtlinge am dringlichsten sei. (Reuters, 18.9.2016)