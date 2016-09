Kroatien erstmals seit 2005 im Davis-Cup-Finale

Gegner im Endspiel ist Titelverteidiger Großbritannien oder Argentinien – Schweiz, Deutschland und Russland 2017 in Weltgruppe

Glasgow – Der frühere US-Open-Sieger Marin Cilic hat Kroatien erstmals seit 2005 ins Davis-Cup-Finale geführt. Der Weltranglisten-Elfte behauptete sich am Sonntag gegen Richard Gasquet mit 6:3,6:2,7:5. Damit brachte der 27-Jährige den Gastgeber im Halbfinale des Tennis-Mannschaftswettbewerbs gegen Frankreich uneinholbar mit 3:1 in Führung.

In Zadar hatte Cilic sowohl das erste Einzel gegen Lucas Pouille am Freitag sowie das Doppel an der Seite von Ivan Dodig gegen Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert gewonnen und war somit an allen drei nötigen Punkten beteiligt.

Gegner im Endspiel vom 25. bis 27. November ist Titelverteidiger Großbritannien mit Olympiasieger Andy Murray oder Argentinien. Vor dem abschließenden Einzel stand es in Glasgow 2:2. Der Weltranglisten-Zweite Murray glich mit einem 6:3,6:2,6:3 gegen Guido Pella den ursprünglichen 0:2-Rückstand der Briten aus. Im Schluss-Einzel tritt übrigens nicht Juan Martin Del Potro für die Argentinier an. An seiner Stelle misst sich Leonardo Mayer mit Dan Evans. (APA/dpa, 18.9.2016)

Weltgruppe – Halbfinale:

In Zadar (Halle, Hardplatz):

Kroatien – Frankreich 3:1

Borna Coric – Richard Gasquet 2:6,6:7(5),1:6

Marin Cilic – Lucas Pouille 6:1,7:6(4),2:6,6:2

Cilic/Ivan Dodig – Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut 7:6(6),5:7,7:6(6),6:3

Marin Cilic – Richard Gasquet 6:3,6:2,7:5

Kroatien damit im Finale vom 25. bis 27. November.

In Glasgow (Halle, Hartplatz):

Großbritannien – Argentinien 2:2

Andy Murray – Juan Martin del Potro 4:6,7:5,7:6(5),3:6,4:6

Kyle Edmund – Guido Pella 7:6(5),4:6,3:6,2:6

Andy und Jamie Murray – Del Potro/Leonardo Mayer 6:1,3:6,6:4,6:4

Andy Murray – Pella 6:3,6:2,6:3

Weltgruppen-Play-off:

In Taschkent (Freiluft, Sand):

Usbekistan – Schweiz 2:3

Denis Istomin – Antoine Bellier 6:3,6:2,6:4

Sanjar Fayziev – Henri Laaksonen 2:6,2:6,2:6

Farrukh Dustov/Istomin – Henri Laaksonen/Adrien Bossel 4:6,2:6,6:7(2)

Denis Istomin – Henri Laaksonen 6:7(3),7:6(6),7:6(6),7:5

Jurabek Karimov – Antoine Bellier 2:6,4:6,7:6(6),3:6

In Berlin (Sand):

Deutschland – Polen 3:2

Jan-Lennard Struff – Kamil Majchrzak 6:7(8),6:3,5:7,6:2,6:1

Florian Mayer – Hubert Hurkacz 1:6,7:6(6),6:4,7:5

Daniel Brands/Daniel Masur – Lukasz Kubot/Marcin Matkowski 7:6(5),6:4,3:6,4:6,2:6

Florian Mayer – Kamil Majchrzak 2:6,6:4,2:6,3:6

Jan-Lennard Struff – Hubert Hurkacz 7:6(4),6:4,6:1

In Moskau (Hartplatz):

Russland – Kasachstan 3:1

Andrej Kusnezow – Alexander Nedowjessow 6:3,6:4,5:7,7:5

Jewgeni Donskoi – Michail Kukuschkin 7:6(7),2:6,6:4,2:6,2:6

Konstantin Krawtschuk/Andrej Rublew – Andrej Golubew/Alexander Nedowjessow 6:3,6:7(3),6:2,7:5

Andrej Kusnezow – Michail Kukuschkin 6:1,6:2,6:2

Die Schweiz und Deutschland sind damit auch 2017 in der Weltgruppe vertreten, Russland kehrt in die Gruppe der besten 16 Nationen zurück.