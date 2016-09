TV- und Radiotipps für Montag, 19. September

Report spezial zur Bundespräsidentenwahl, VW-Abgasskandal, die nächste Flüchtlingswelle und Ceta/TTIP

17.00 DOKUMENTATION

Die großen Seebäder: Long Island – USA Die sogenannten Hamptons zählen zu den Top-Badeorten in den USA: weiße Strände, bildschöne Badeorte – und die Metropole New York City gleich nebenan. Die Doku zeigt prächtige Villen und edle Golfplätze, aber auch die bescheidenen Anfänge der Badeorte am Ende des 19. Jahrhunderts. Bis 17.45, 3sat

17.45 MAGAZIN

ZDF-History: Osama Bin Laden – Die privaten Papiere des Terrorfürsten 2011 töteten US-Soldaten Al-Kaida-Anführer Osama Bin Laden und sicherten dabei Papiere und Datenträger. Die Sendung analysiert die private Korrespondenz Bin Ladens und zeigt, wie er die letzten Jahre in seinem Versteck in Pakistan verbrachte. Bis 18.30, 3sat

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Ein Jahr danach – Der VW-Abgasskandal und seine Folgen Im September 2015 fand man heraus, dass VW Abgaswerte so manipuliert hat, dass Fahrzeuge im Testbetrieb weniger Schadstoffe ausstoßen als im Regelbetrieb. Die Sendung bildet den aktuellen Stand der Dinge ab, unter anderem, zu wessen Gunsten gerichtliche Verfahren ausgegangen sind. Bis 18.51, ORF 2

21.00 TALK

Hart, aber fair: Zäune statt Hilfe – Sind wir selbst schuld an der nächsten Flüchtlingswelle? Zu Gast sind Neven Subotic (Profifußballer bei Borussia Dortmund, flüchtete als Kind aus Bosnien), Elias Bierdel (Journalist und Menschenrechtsaktivist), Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses), Shafagh Laghai (Korrespondentin im ARD-Studio Nairobi) und Péter Györkös (ungarischer Botschafter in Deutschland). Bis 22.15, ARD

foto: orf/hans leitner "Report spezial" zur Präsidentenwahl mit Susanne Schnabl

21.10 MAGAZIN

Report Spezial Themen bei Susanne Schnabl: 1) Der lange Weg in die Hochburg: Verschiebung der Wahl auf Anfang Dezember. 2) Van der Bellens Strategie: Beide Kandidaten haben die Wahlverzögerungen genutzt, um neue Akzente in ihren Kampagnen zu setzen. 3) Streit um den Friedenstempel: Im Weinviertel soll ein buddhistischer Tempel gebaut werden, eine Bürgerinitiative wehrt sich dagegen. 4) Alexander Van der Bellen ist für ein ausführliches Interview zu Gast im Studio. Bis 22.00, ORF 2

22.25 REPORTAGE

Die Reportage: Pop-up-Stores Der zweite Teil behandelt die Frage, was Pop-up eigentlich ist. Die Reportage zeigt, wie dieses Konzept 1999 in Japan entstanden ist und seinen Weg nach Österreich gefunden hat. Es werden Leute vorgestellt, die ihre Ideen an ungewöhnlichen Locations ausprobieren, und es wird gezeigt, wie vielfältig dieses Konzept umgesetzt wird. Bis 0.30, ATV

foto: apa/georg hochmuth Cornelius Obonya als Caius Martius Coriolanus am Wiener Akademietheater – im ORF-"Kulturmontag".

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Lust am Lernen, "Coriolan"-Premiere, Frauen im Kulturbetrieb Dieses Mal mit einem Beitrag zur Bildungsdiskussion und darüber, was gutes Lernen ausmacht. Weiters wird die Mehrfachpremiere der Shakespeare-Inszenierung Coriolan am Wiener Akademietheater thematisiert, sowie die Quotenfrage anhand von Frauen im Kulturbetrieb. Im Anschluss folgt der zweite Teil der Kulturdoku-Reihe Du KUNST mich. Bis 0.00, ORF 2

22.35 TALK

Pro und Contra: CETA/TTIP – Nein, danke: Ist damit unser Wohlstand in Gefahr? Zu Gast bei Corinna Milborn sind Claudia Gamon (Nationalratsabgeordnete der Neos), Lisa Murh (Unternehmerin und Initiatorin von KMU gegen TTIP), Therese Niss (Unternehmerin und Bundesvorsitzende der Jungen Industrie) und Michel Reimon (EU-Abgeordneter der Grünen). Bis 23.40, Puls 4

0.30 MAGAZIN 10 vor 11 Revue aus den Liedern des russischen Komponisten Mischa Spoliansky aus den 30er-Jahren. Die drei Geschwister Pfister singen und spielen. Bis 0.55, RTL