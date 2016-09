BIZ warnt vor wachsenden Risiken an Finanzmärkten

Wachsende Risiken für Marktstabilität

London– Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt vor wachsenden Risiken an den Finanzmärkten. Zwar hätten die Märkte die Brexit-Entscheidung und andere Störfaktoren gut verkraftet, erklärte die von 60 Zentralbanken getragene internationale Finanzorganisation in ihrem am Sonntag veröffentlichten Quartalsbericht.

Allerdings stiegen die Aktienkurse möglicherweise zu stark an und die Risiken für die Marktstabilität wüchsen. Zu den Risikofaktoren zählten niedrige Bewertungen von Bankenaktien und Anzeichen von Spannungen an den Geldmärkten.