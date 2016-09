IS schießt syrischen Kampfjet ab

Sicherheitskreise des syrischen Militärs bestätigten den Abschuss

Damaskus/Deir ez-Zor (Deir al-Zor) – Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach eigenen Angaben einen Kampfjet der syrischen Luftwaffe abgeschossen. Wie das IS-Sprachrohr Amak am Sonntag berichtete, hätten IS-Kämpfer das Flugzeug in der Nähe der ost-syrischen Stadt Deir ez-Zor abgeschossen. Sicherheitskreise des syrischen Militärs bestätigten der Deutschen Presse-Agentur den Abschuss.

Die in Großbritannien ansässige "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" berichtete, dass der Pilot der MiG-21 getötet worden sei. Demnach sei das Flugzeug beim Angriff auf IS-Stellungen abgeschossen worden. Der Kampfjet sei Teil einer Offensive gewesen, um die Jihadisten zurückzudrängen.

Die Terrormiliz war am Samstag gegen die Regierungstruppen nahe Deir ez-Zor vorgerückt, nachdem die von den USA geführte Koalition möglicherweise versehentlich syrische Stellungen in der Gegend angegriffen und nach Beobachterangaben 90 Soldaten getötet hatte. (APA/dpa, 18.9.2016)