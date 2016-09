Pilz verpasst WM-Medaille im Vorstieg nur knapp

Gelungenes Comeback in Paris nach Verletzungspause

Paris – Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat bei der Kletter-WM in Paris eine Medaille im Vorstieg nur knapp verpasst. Die 19-Jährige belegte am Samstagabend mit der gleichen Höhe wie die Drittplatzierte Rang fünf. Ihre Teamkollegin Magdalena Röck, 2014 WM-Bronzemedaillengewinnerin, landete an der siebenten Stelle.

Höher als Pilz, die ihr Comeback nach einer siebenwöchigen Verletzungspause gab, kletterten im Finale vor 9.000 Zuschauern nur Janja Garnbret (SLO) und Anak Verhoeven (BEL). Mina Markovic (SLO) und Kim Jain (KOR) erreichten die gleiche Höhe, landeten jedoch aufgrund der Halbfinalergebnisse vor ihr.

"Ich bin super zufrieden. Nach so einer langen Pause war ich einfach froh, dass ich überhaupt bei der WM starten kann. Es war ein Wettlauf mit der Zeit. Dass ich Bronze nur aufgrund des Countbacks auf das Halbfinale verpasst habe, ist schon irgendwie schade, aber ich bin mir sicher, meine Zeit kommt noch", meinte die ehemalige Junioren-Weltmeisterin nach ihrer ersten WM in der Eliteklasse.

Die Tirolerin Röck musste sich nach einem Flüchtigkeitsfehler mit dem geteilten siebenten Rang begnügen. "Schade. Ich habe einen Griff nicht richtig erwischt und schon war es vorbei. Im ersten Moment tut es natürlich weh, aber so ist der Sport", so Röck.

Am Sonntag waren auch noch Anna Stöhr (Bouldern), Nina Lach (Speed) und Jakob Schubert (Vorstieg) im Finaleinsatz. (APA, 18.9.2016)