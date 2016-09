ORF-"Vorstadtweiber": Grissemann, Golpashin, Stipsits neu dabei

Drehbeginn für Staffel 3 am Montag: Hilde Dalik rückt in "engen Kreis" auf

Wien –Der ORF schickt seine Erfolgsserie "Vorstadtweiber" in die nächste Runde. Ab morgen, Montag, wird die dritte Staffel in Wien und Umgebung gedreht. Während Hilde Dalik nach ihrem Debüt in der zweiten Staffel laut ORF-Aussendung in "den engen Kreis" aufsteigt, gibt es mit Thomas Stipsits als Scheidungsanwalt sowie Christoph Grissemann, Anatole Taubmann und Doris Golpashin prominente Neuzugänge.

Als titelgebende Protagonistinnen treiben neben Dalik abermals Gerti Drassl, Maria Köstlinger, Martina Ebm und Nina Proll ihr Unwesen in der noblen Vorstadt. Ihre männlichen Pendants – darunter Juergen Maurer, Johannes Nussbaum und Philipp Hochmair – kehren ebenso zurück wie die Verantwortlichen hinter der Kamera: Für die Drehbücher der zehn neuen Folgen zeichnet Uli Bree verantwortlich; Regie führen in bewährter Manier Sabine Derflinger und Harald Sicheritz. Noch bis Mitte November werden die ersten fünf Folgen gedreht; die zweite Staffelhälfte entsteht dann voraussichtlich im Frühjahr.

Die "Vorstadtweiber" sind seit ihrem Start Anfang 2015 ein heimisches Erfolgsformat: 3,1 Millionen Seher beziehungsweise 42 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung verfolgten heuer zumindest eine der zehn Folgen der zweiten Staffel. (APA, red, 18.9.2016)