Rio de Janeiro – Die sehbehinderte Speerwerferin Natalija Eder hat am Samstag bei den Paralympics in Rio de Janeiro wie 400-m-Läufer Günther Matzinger Bronze geholt. Die Steirerin sorgte für die neunte österreichische Medaille (1 x Gold, 4 x Silber, 4 x Bronze) in Brasilien. Am Sonntag war nur noch Mario Bauer im Marathon im Einsatz. 2012 in London hatte das rot-weiß-rote Team 13 mal Edelmetall geholt. (APA, 18.9.2016)