Matzinger holt achte Medaille für Österreich

Titelverteidiger gewinnt Bronze über 400 Meter – Gold an den Kubaner Ernesto Blanco

Rio de Janeiro – Leichtathlet Günther Matzinger hat am Samstag bei den Paralympics in Rio de Janeiro Bronze über 400 m geholt. Der Titelverteidiger musste sich im Finale der Klasse T47 in 48,95 Sekunden dem Kubaner Ernesto Blanco (48,79) und dem Brasilianer Petrucio Ferreira dos Santos (48,87). Der Salzburger sorgte damit am vorletzten Tag für die insgesamt achte österreichische Medaille in Brasilien. (APA, 17.9.2016)