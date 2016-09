Donawitz: Öl aus Walzwerk in die Mur ausgetreten

Polizei geht von technischem Defekt aus

Leobendorf – Wegen eines technischen Defektes ist am Samstagvormittag eine unbekannte Menge Öl aus einem Drahtwalzwerk der Voestalpine in Donawitz ausgetreten. Das Öl gelangte über den Vordernberger Bach bei Leoben in die Mur und hinterließ dort einen rund fünf Meter breiten Ölfilm, meldete die Landespolizei Steiermark am Samstag.

Noch sei der Grund für den technischen Defekt unklar, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Auswirkungen auf Flora und Fauna des Flusses seien zunächst noch nicht geklärt, die Polizei habe aber keine verendeten Fische oder Wasservögel vorgefunden. Stromabwärts in der Mur seien an einigen Stellen Ölsperren errichtet worden. (APA, 17.9.2016)