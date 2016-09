"Haben in Schlussphase zu offen gespielt"

Christian Benbennek (Ried-Trainer): "Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen. Es gab schon in den ersten 15 Minuten sechs Standard-Situationen gegen uns, das ist viel zu viel. Wir haben uns vorgenommen, die Flügel ins Spiel zu bringen, das ist uns ganz gut gelungen. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt ein wenig glücklich. Ich habe der Mannschaft in der Pause gesagt, wir führen, obwohl wir noch nicht dafür gearbeitet haben. Mir hat gefallen, dass die Mannschaft nach dem Ausgleich geschlossen war und sich gewehrt hat. Wir haben es weiter über die Außen probiert und sind zum Erfolg gekommen. Ich freue mich, in den Spielen gepunktet zu haben, in denen wir punkten mussten."

Damir Canadi (Altach-Trainer): "Wir waren zu Beginn sehr gut im Spiel und haben dann durch einen Stellungsfehler das 0:1 erhalten. Wir haben versucht, Druck zu machen, aber wir sind nicht wie gewollt in den Strafraum gekommen. Das lag auch daran, dass der Gegner gut verteidigt hat. Wir haben dann den Ausgleich geschafft, aber es ist ärgerlich, wenn man eh schon ein paar Situationen überstanden hat, das Spiel noch kurz vor Schluss zu verlieren. Wir müssen uns auch einmal mit einem Punkt zufriedengeben. Wir haben in der Schlussphase zu offen gespielt." (APA, 17.9.2016)