ÖFB-Teamspieler Martin Harnik erlitt Muskelfaserriss

Über die Dauer des Ausfalls wurden keine Angaben gemacht

Hannover – Der österreichische Fußball-Teamspieler Martin Harnik laboriert an einem Muskelfaserriss und fällt daher für das Auswärtsspiel seines Clubs Hannover 96 am Sonntag gegen Arminia Bielefeld aus. Das gab der deutsche Zweitligist am Samstag bekannt. Über die Dauer des Ausfalls wurden keine Angaben gemacht.

Die ÖFB-Auswahl trifft in der WM-Qualifikation am 6. Oktober in Wien auf Wales und drei Tage später in Belgrad auf Serbien. (APA, 17.9.2016)