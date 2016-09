Unbekannte setzten Auto von AfD-Chefin Petry in Brand

AfD Sachsen beklagt Angriffe auf Parteimitglieder

Leipzig – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag das Auto der deutschen AfD-Chefin Frauke Petry in Leipzig in Brand gesteckt. Die Polizei gehe von Brandstiftung aus, sagte eine Sprecherin. Die Polizei ermittle. Die AfD Sachsen teilte mit, Anrainer hätten das Feuer bemerkt, der Pkw sei ausgebrannt.

Die rechtspopulistische Partei beklagte, die Angriffe auf AfD-Mitglieder hätten in den vergangenen Monaten ein Maß erreicht, "das an Terror grenzt". (APA, 17.9.2016)