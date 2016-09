Kern steht trotz ÖVP-Attacken zu Koalition

Wertet Vorwurf, ein "linker Ideologieträger" zu sein, als Unsinn

Wien – Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern hält trotz der jüngsten Attacken des Koalitionspartners an der Zusammenarbeit mit der ÖVP fest. Sie sei "eindeutig" sein Wunschpartner für die Umsetzung seiner Vorhaben, sagte er am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast". Dass er ein "linker Ideologieträger" sei, wies Kern jedoch als "vollkommenen Unsinn" zurück.

Er habe die Kritik mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen, meinte der Kanzler über die ÖVP-Reaktionen auf seinen Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in dem er einen grundsätzlichen Kurswechsel in der europäischen Wirtschaftspolitik und die Abkehr vom EU-Sparkurs gefordert hatte. Erwartet hätte er sich ein Gegenkonzept, so Kern, und nicht den Vorwurf, für Schuldenmacherei zu stehen.

Absage an Neuwahlen

"Da geht es ja schlicht und einfach nur darum, jemand anderen runterzumachen mit dem Hinblick darauf, dass es einem dadurch offenbar besser geht." Dies sei ein schlechter Mechanismus in der Politik und ein "besonders schlechter Mechanismus innerhalb einer Koalition". Sein Fazit: "Meine Umfragewerte haben offenbar dem einen oder anderen nicht gepasst. Da versucht man halt, irgendwie dagegen zu arbeiten, und das ist dann das Ergebnis."

Von vorgezogenen Neuwahlen wollte Kern nichts wissen, auch wenn SPÖ und ÖVP sich teils in einer Phase "sinnloser Diskussionen, die nur an der Oberfläche kratzen" befänden. Man habe aber ein großes Aufgabenpaket vor sich und auch schon vieles abgearbeitet. Bei Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner ortete Kern den entsprechenden Willen dazu. "Wenn es ins Konkrete geht, sieht man, dass noch viel möglich ist." (APA, 17.9.2016)