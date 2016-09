243.000 Seher verfolgten NFL-Livestream-Debüt auf Twitter

Yahoo-Übertragung im vergangenen Oktober zog fast zehn Mal so viele Fans an

Der US-Kurzbotschaftendienst Twitter hat bei seinem Live-Stream-Debüt eines Spiels der National Football League (NFL) am Donnerstag zwischen den New York Jets und den Buffalo Bills einen Schnitt von 243.000 Sehern erzielt. Die User lobten die Übertragung hauptsächlich. Medien-Experten bescheinigten Twitter, dass der NFL-Deal dem Unternehmen in seiner Positionierung als Live-Video-Plattform hilft.

Nur ein Bruchteil

Das Twitter-Publikum war dennoch nur ein Bruchteil der durchschnittlich 15,7 Millionen Fans, die das Spiel via TV und digitale Plattformen verfolgt haben. Die Jets haben übrigens 37:31 gewonnen. Die Initiative soll Twitter, das zuletzt mit Wachstums-Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, im Kampf um Marktpositionierung und Werbemöglichkeiten helfen.

Yahoo zuerst

Twitter ist übrigens nicht die erste Firma, die ein NFL-Game via Livestream angeboten hat. Im vergangenen Oktober hatte Yahoo Inc. das Spiel Jacksonville Jaguars – Buffalo Bills in London angeboten, das damals 2,36 Millionen Seher mobilisiert hat. Allerdings hat der Stream damals in einigen Fällen automatisch auf Yahoo-Websites begonnen. (APA, 17.09.2016)