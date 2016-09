21-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Frontalcrash gegen Baum

Mann erlag noch an Unfallstelle seinen Verletzungen

Berg bei Rohrbach – Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag im Mühlviertel in Oberösterreich frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in Keppling (Bezirk Rohrbach) ins Rutschen. Der 21-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Der Mann aus Sankt Johann am Wimberg war von St. Veit in Richtung Neußerling unterwegs gewesen. Kurz nach 16.00 Uhr passierte das Unglück. (APA, 17.9.2016)