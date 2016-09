54-Jähriger starb noch an der Unfallstelle

Gratkorn – In der Steiermark ist am Freitagabend ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und getötet worden. Der 54-Jährige aus Graz-Umgebung erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei berichtete. Er wurde gegen 21.05 Uhr in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) auf der Dr. Karl-Renner-Straße vom Auto eines 21-Jährigen aus Graz-Umgebung getroffen. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ. (APA, 17.9.2016)