Großdemos gegen CETA und TTIP am Samstag

Organisationen wollen gegen die Handelsabkommen mobil machen, 25.000 Teilnehmer werden ab 14.00 in Wien erwartet

Wien – Die geplanten Handelsabkommen mit Kanada und den USA stoßen auf wenig Gegenliebe. Anlässlich der heftigen Kritik finden am Samstag in Österreich und Deutschland zahlreiche Demonstrationen gegen CETA und den "großen Bruder" TTIP statt. Ein Bündnis von Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Initiativen will in fünf österreichischen und sieben deutschen Städten auf die Straße gehen.

Im Rahmen des Aktionstages gegen das ausformulierte CETA und das ebenso umstrittene TTIP sind hierzulande Kundgebungen in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck geplant. Die Auftakt-Kundgebung in Wien wird um 14 Uhr stattfinden, 25.000 Teilnehmer werden erwartet. Die deutschen Veranstalter rechnen mit 250.000 Teilnehmern.

Der FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer begrüßt das Vorhaben, unterstützt wird die Aktion von den Grünen, ihr Kandidaten Alexander Van der Bellen bezeichnet es als "ein wichtiges Signal". Eine Rückkehr zu einer "gerne kritischen, aber bitte sachlichen Auseinandersetzung" fordert der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Jürgen Roth.

Bis Sonntag lässt Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) SPÖ-Mitglieder und andere Österreicher zum bereits ausverhandelten CETA befragen. Ergebnisse will die SPÖ erst am Dienstag vorlegen. Auch in Deutschland wurden zuletzt Rufe nach einer Befragung aller SPD-Mitglieder zu CETA laut.

EU-Kommissarin verteidigt TIIP

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat unterdessen die geplanten Handelsabkommen mit den USA und Kanada gegen die massive Kritik verteidigt. In der Debatte gebe es "viele Missverständnisse, Schauermärchen und Lügen", sagte Malmström zu "Bild" (Samstag-Ausgabe). "Unsere Demokratie wird selbstverständlich nicht ausgehöhlt, wie manche zu glauben scheinen." Auch seien die Verhandlungen nicht undurchsichtig. Kurz vor einem SPD-Parteikonvent zur Zukunft des bereits mit Kanada ausgehandelten Abkommens Ceta warb Malmström eindringlich für eine Zustimmung. "Es abzulehnen, wäre ein schreckliches Signal an die Welt". Bei den TTIP-Verhandlungen mit den USA forderte sie die Regierungen der EU-Staaten auf, mehr bei den Menschen für das angestrebte Abkommen zu werben. (APA, 17.9.2016)