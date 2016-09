Liverpool gewinnt Schlager bei Chelsea 2:1

Nach 2:0-Pausenführung durch Tore von Lovren und Henderson sorgte Costa noch einmal für Spannung

London – Liverpool ist in der englischen Fußball-Premier-League auf dem Vormarsch. Die "Reds" gewannen am Freitagabend das Spitzenspiel in London beim bisher ungeschlagenen Chelsea FC dank einer starken ersten Hälfte mit 2:1. Dejan Lovren (17.) und Jordan Henderson (36.) sorgten für die hochverdiente 2:0-Pausenführung der Gäste, die nach dem Anschlusstor von Diego Costa (61.) noch zittern mussten.

Mit nun zehn Punkten liegt Liverpool auf Platz vier, punktgleich mit den drittplatzierten Londonern und dem zweitplatzierten Stadtrivalen Everton, der aber so wie Spitzenreiter Manchester City (12) ein Spiel weniger ausgetragen hat. (APA/dpa, 16.9.2016)