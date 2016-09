Neuauflage des Vorjahresfinales klar an Salzburg

Bullen in Znaim mit 5:2 erfolgreich – John Hughes glänzte mit zwei Toren und einem Assist

Znaim – Titelverteidiger Red Bull Salzburg ist erfolgreich in die neue Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gestartet. In der Neuauflage des Vorjahresfinales feierten die Salzburger einen souveränen 5:2-Auswärtserfolg beim HC Znojmo. In der vorgezogenen 2. Runde glänzte der Kanadier John Hughes mit zwei Toren und einem Assist.

158 Tage nach dem 4:3 in Znaim und dem damit fixen EBEL-Meistertitel jubelten die Salzburger bei ihrer Rückkehr bereits nach 36 Sekunden wieder, als Hughes nach Vorarbeit von Ryan Duncan traf. Die Tschechen antworteten postwendend: Patryk Wronka (2.) und Radek Cip (7.) drehten die Partie noch in der Anfangsphase.

Danach sollte Salzburgs Torhüter Bernhard Starkbaum aber nicht mehr bezwungen werden. Die "Bulls" nützten gleich die erste Überzahlsituation zum 2:2-Ausgleich durch Kapitän Matthias Trattnig, der in der letzten Minute des Startdrittels im Powerplay traf. Wieder Hughes (33.) und Thomas Raffl nach Hughes-Vorarbeit (40.) sorgten für einen Zwei-Tore-Vorsprung vor dem Schlussabschnitt. In diesem sah Salzburgs Neo-Coach Greg Poss, wie Daniel Welser auf 5:2 erhöhte (49.) und seine Mannschaft den Vorsprung heimspielte. (APA, 16.9.2016)

EBEL vom Freitag – (vorgezogene) 2. Runde:

HC Znojmo – Red Bull Salzburg 2:5 (2:2,0:2,0:1)

Znaim, 2.731. Tore: Wronka (2.), Cip (7.) bzw. Hughes (1., 33.), Trattnig (20./PP), Raffl T. (40.), Welser (49.). Strafminuten: 8 bzw. 10