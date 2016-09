TV- und Radiotipps für Samstag, 17. September

Mission: Impossible 4 – Phantom Protokoll | Der talentierte Mr. Ripley | Mikroplastik im Meer: Unsichtbar, aber auch ungefährlich? |

09.00 POLITIK-LIVE

Informeller EU-Gipfel Der Brexit ist das allgegenwärtige Thema. Diese Thematik, sowie andere aktuelle Aspekte wie die Verhandlungen mit der Türkei, die Flüchtlingsverteilung und der_Schutz vor dem Terror werden auf der Tagesordnung der 27 Staats- und Regierungschefs stehen, wenn sie sich im Schloss von Bratislava treffen. Bis 09.35, ORF III

10.25 KOMÖDIE

Die Falschspielerin (The Lady Eve, USA 1941, Preston Sturges) Barbara Stanwyck hat es an Bord eines Luxusdampfers auf das Vermögen von Henry Fonda abgesehen. Die Liebe kommt ihr jedoch dazwischen. Ein Highlight aus dem komödiantischen Schaffen von Screwball-Großmeister Sturges. Bis 12.00, Arte

18.30 DOKUMENTATION

Der georgische Traum: Sehnsucht nach Europa Die ehemalige Sowjetrepublik ist ein Sehnsuchtland vieler Russen. Das georgische Volk sieht seine Zukunft jedoch eher in Europa, weshalb das Land stark bemüht ist, sich der EU anzupassen. Birgit Virnich ist nach Georgien gereist, hat Fragen über aktuelle politische Ereignisse gestellt und zeigt, wie das Land einerseits modern geworden ist, und wie andererseits die Euphorie bezüglich Europa abgeflaut ist.

Bis 19.00, 3Sat

18.50 MAGAZIN

kulTOUR mit Holender: Triest – der verlorene Hafen Bis 1918 gehörte Triest zum Reich der Habsburger und war seine einzige Hafenstadt. Dadurch entstand in der Stadt kultureller und archetektonischer Reichtum, den man auch heute noch bewundern kann. Ioan Holender reist nach Triest und besucht unter anderem das berühmte Teatro Lirico Giuseppe Verdi, das Schloss Miramare sowie das legendäre Kaffeehaus Café degli Specchi. Bis 19.20, Servus TV

19.30 MAGAZIN

Bauerfeind assistiert ... Johannes Strate Dieses Mal begleitet Moderatorin Katrin Bauerfeind die Band Revolverheld und ihren Sänger Johannes Strate. Da während der aktuellen Tour zu viel Arbeit liegen geblieben ist, muss Katrin Bauerfeind zum Gitarrenbauer, im Garten mithelfen und im Studiokeller aufräumen. Bis 20.00, 3sat

20.15 KATASTROPHE

Dante’s Peak (USA 1996, Roger Donaldson) Der kleine Ort Dante´s Peak glänzt durch seine hohe Lebensqualität. Doch ein Vulkan droht auszubrechen, Bürgermeisterin Linda Hamilton und Geologe Pierce Brosnan leisten den Bewohnern eines bedrohten Dorfes Katastrophenhilfe. Viel Lärm um nichts. Bis 21.50, ZDF neo

20.15 DOKUMENTATION

Konfuzius Vor rund 2500 Jahren wurde in China Kong-Tse geboren, dessen Ideen Milliarden von Menschen und das Denken einer ganzen Nation beeinflussen sollte. Im Westen kennt man ihn unter Konfuzius. Er entwarf eine politische und sittliche Lehre, die einer gewaltvollen Zeit Harmonie bescheren sollte. Die Doku beleuchtet sein Leben, sein Wirken und zeigt inwiefern seine Lehre heute noch aktuell ist. Bis 21.45, Arte

20.15 OPER

Turandot Im Rahmen des Festivalsommers zeigt 3Sat die Aufführung der Oper Turandot von Giacomo Puccini auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele 2015. Die Oper ist ein lyrisches Drama in drei Akten und fünf Bildern, nach dem Schauspiel von Carlo Gozzi. Bis 22.20, 3Sat

20.15 AGENTEN-THRILLER

Mission: Impossible 4 – Phantom Protokoll (USA 2011, Brad Bird) Ein weiteres Abenteuer rund um Topagent Ethan Hunt (Tom Cruise). Eine Bombe geht im Kreml hoch und legt ihn in Schutt und Asche. Hunts Team wird der Anschlag angehängt und sie müssen alles riskieren, um nicht als Terroristen verfolgt zu werden. An Special Effects und waghalsigen Stunts wird auch in diesem Teil nicht gespart.

Bis 22.50, Sat.1

20.15 MORDKOMPLOTT

Der talentierte Mr. Ripley (The talented Mr. Ripley, USA 2000, AnthonyMinghella) Freie Adaption von Patricia Highsmiths Roman: Der charismatische Tom Ripley tötet den reichen Dickie, in dessen Verlobte er verliebt ist, und übernimmt seine Identität. Solider Krimi mit guter Besetzung: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Philip Seymour Hoffman. Bis 23.05, Servus TV

21.45 DOKUMENTATION

Mikroplastik im Meer: Unsichtbar, aber auch ungefährlich? Die schockierenden Bilder von Müllinseln und Müllstrudeln geistern regelmäßig durch die_Medien. Doch neueste Forschungen haben herausgefunden, dass nur ein Prozent des Plastikmülls an der Oberfläche schwimmt, 99 Prozent des PLastiks ist unsichtbar. Diese unsichtbaren Teilchen sind kleiner als ein Millimeter und driften in den Meeren weit auseinander. Wie dieser Prozess die Umwelt und letztlich auch uns Menschen beeinflusst, ist noch nicht entgültig erforscht. Die Doku zeigt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse über die unsichtbare Gefahr in unseren Meeren. Bis 22.40, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Forrest Gump (USA 1994, Robert Zemeckis) Kitschig-prächtige Oscar-Darstellung von Tom Hanks, der als weiser Narr und Veteran als Teil der wichtigsten zeitgeschichtlichen Begebenheiten durch das Nachkriegsamerika läuft ... und läuft ... und läuft. Bis 23.00, Puls 4

23.00 SATIRE-DRAMA

Die Truman Show (The Truman Show, USA 1998, Peter Weir) Die Geschichte von Truman Burbank, der seit dreißig Jahren Star einer außergewöhnlichen Fernsehshow ist. Von Geburt an wird sein Leben Tag für Tag rund um die Uhr übertragen. Plötzlich beginnt er, an sich und seiner Realität zu zweifeln und seiner Scheinwelt zu entfliehen. Mediensatire ohne Zeigefingermoral – und mit Jim Carrey in einer seiner besten Rollen. Bis 0.55, Puls 4

23.55 HORROR

The Descent – Abgrund des Grauens (GB 2005, Neil Marshall) Sechs Freundinnen unternehmen einen Klettertour in eine unerforschte Höhle. Doch sie sind nicht alleine. Der Ausgang wird verschüttet, menschenfressende Kreaturen lauern auf sie. Der Inhalt ist zwar nicht originell, dafür mit Gänsehaut hervorrufenden Schock-Elementen.

Bis 1.25, ZDF neo