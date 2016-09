Erinnerungsbausteine im Leben einer Maus

Wissenschafter entdeckten Neuronen-Blöcke, die gemeinsam aktiv sind

Marseille/Wien – Selbstverständlich haben auch Mäuse ein Gedächtnis: Mit den Methoden der Optogenetik versuchen Wissenschafter das Erinnerungsvermögen der Tiere zu analysieren und zu lokalisieren. Vor etwa zwei Jahren gelang es etwa, das Gedächtnis der Nager umzuprogrammieren, sodass sie ihre schlechten Erfahrungen mit einem Käfig vergaßen.

Ein Team um Rosa Cossart am Institut de Neurobiologie de la Méditerranée in Marseille hat nun Bausteine von Erinnerungen im Mäusegehirn lokalisiert. Zu diesem Zweck haben die Forscher ein fluoreszierendes Protein den Nervenzellen (Neuronen) von vier Mäusen hinzugefügt.

Dieses Protein leuchtet in der Wechselwirkung mit Calcium-Ionen, die bei Signalübertragungen im Gehirn auftreten. So konnten die Wissenschafter mehr als 1000 Neuronen pro Maus beobachten, wenn diese auf einem Laufband waren oder still standen. Das Ergebnis: Es zeigten jene Neuronen ein spezifisches Aktionsmuster, die auch für die Messung der Entfernung zuständig waren, die die Tiere zurücklegten.

Wenn der Nager ruhte

Diese Neuronen leuchteten auch, wenn der Nager ruhte und sich an den Lauf erinnerte, allerdings in einem eigentümlichen Muster, wie die Wissenschafter im Fachmagazin "Science" schreiben. Die Zellen waren zwar in der gleichen Reihenfolge aktiv, aber deutlich schneller als während der Zeit am Laufband. Und die Neuronen waren weniger einzeln aktiv, wie man vielleicht annehmen würde, sondern in Blöcken – entsprechend der Erinnerung an einzelne Abschnitte des Mäuselaufs.

Interessant dabei war auch, dass die zusammen aktiven Neuronen gar nicht in Blöcken im Hippocampus des Gehirns liegen. Das beschriebene Muster zeigt sich erst, wenn es im Gehirn "blitzt", wenn sich der Nager also erinnert. (red, 17.9.2016)