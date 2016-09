Gipfel in Bratislava: EU-Chefs wollen Sicherheit ganz groß schreiben

Die Wahlerfolge von populistischen Parteien quer durch Europa haben die Regierungschefs aufgeschreckt. Sie wollen das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen, 2017 eine Sicherheitsunion schaffen und Grenzen sichern

Die EU befinde sich gerade "in einer kritischen Situation", stellte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel fest. Es gelte vor allem, "das Vertrauen der Bürger wieder zu gewinnen", sekundierte Frankreichs Staatspräsident François Hollande. Beim außerordentlichen EU-Gipfel von 27 Ländern (erstmals ohne Großbritannien) am Freitag in Bratislava waren sich die meisten Regierungschefs in der Diagnose einig, dass es mit den Blockaden und Uneinigkeiten bei der Lösung der Wirtschafts-, Migrations- und Sicherheitskrise nicht mehr lange so weitergehen könne wie bisher.

Der "Moment der Wahrheit" sei erreicht, konstatierte Belgiens Premier Charles Michel. Es stelle sich die Frage, ob es möglich sei, Europa wieder Schwung zu verleihen, "aus einer Unbeweglichkeit herauszukommen".

Einheit, nicht Spaltung

Wenn nicht, bestehe die Gefahr, dass "antieuropäische, populistische und manchmal fremdenfeindliche Parteien die Oberhand bekommen", ergänzte Außenminister Miroslav Lajcak vom Gastgeberland Slowakei. Es sei angesagt, "das, was uns eint, in den Vordergrund zu stellen, und nicht das, was uns spaltet", so Lajcak.

Aus Sicht von Bundeskanzler Christian Kern gilt das auch für die Bemühungen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. "Wachstum, Wachstum, Wachstum" müsse die Devise lauten, um die Bürger von Europa zu überzeugen, weil sie Ängste hätten, am Wohlstand nicht teilnehmen zu können. Man müsse Schritt für Schritt vorgehen. Wie man das alles in konkrete gemeinschaftliche Politik umsetzt, das war bei der von Premier Robert Fico organisierten informellen Aussprache ohne Beschlüsse weniger klar.

Wie schwierig die Praxis ist, zeigte einmal mehr Ungarns Premier Viktor Orbán auf. Er sagte in einer Radioansprache, Europa müsse, wie die USA, "hohe Zäune bauen", um Migranten abzuwehren. "Entschlossenes Handeln, nicht Selbstaufgabe ist angesagt".

Die meisten Regierungschefs teilen zwar die Auffassung, dass die EU ihre Außengrenzen stärker schützen muss. Viele Maßnahmen dazu sind bereits auf den Weg gebracht. In Bratislava wurde bekräftigt, dass im Oktober 200 Frontex-Grenzschützer nach Bulgarien beordert werden, um die irreguläre Migration zu stoppen und auf eine neue Welle auf der Balkanroute besser vorbereitet zu sein. Sie lehnen aber die fundamentalistische Haltung Orbáns ab, der sich, wie die anderen Visegrádstaaten, vehement gegen eine EU-weite Verteilung von Flüchtlingen sperrt. Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn legten ein Konzept vor, wonach es zu einer "flexiblen Verteilung" auf freiwilliger Basis kommen sollte. Darüber wird beim Migrationsgipfel nächste Woche in Wien beraten.

Mehr als das Thema Migration stand in der slowakischen Hauptstadt aber das Thema Sicherheit auf der Tagesordnung. Ursprünglich wollte man über die Folgen des Brexit für die EU-27 reden. Das fiel aber aus, weil die britische Regierung bisher keinen Antrag auf EU-Austritt stellte.

"Bratislava-Prozess"

Fico legte seinen Kollegen den Plan zu einem "Bratislava-Prozess" vor: Ende März 2017 wird es in Rom einen großen Festakt zum 60. Jahrestag der Gründung der Gemeinschaft geben. In den sechs Monaten bis dahin soll eine Reformagenda erarbeitet werden, wie man die Union institutionell umbaut – einerseits in Hinblick auf den Austritt der Briten (vermutlich 2019). Andererseits soll es zur Bildung einer "Sicherheitsunion" kommen.

Grundlage dafür sind deutsch-französische Pläne zur engeren militärischen Kooperation, zur Zusammenlegung von Truppen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will ein eigenes militärisches EU-Hauptquartier schaffen – in Ergänzung zur Nato, nicht in Konkurrenz. Das aber ist vor allem bei den EU-Staaten im Baltikum und in Osteuropa umstritten. Sie setzen in puncto Sicherheit weiter ganz auf die USA. (Thomas Mayer aus Bratislava, 16.9.2016)