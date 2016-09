Wir spielen "FIFA 17": Des Fußballkaisers neue Kleider

EAs Fußballspiel setzt auf ein neues technisches Gerüst. Zeit für ein gnadenloses Doppel

Nach unseren famosen Ballkünsten in "PES 2017" wollen auch den Rasen in "FIFA 17" nicht schonen. Nicht zuletzt verspricht Electronic Arts dank der neu eingesetzten Frostbite Engine große Verbesserungen was das Spielgefühl und die Präsentation betrifft. Um das zu testen, haben wir uns cholerisch-sympathische Verstärkung geholt. Martin spielt mit Kollege Georg Pichler und ich verlasse mich auf das Geschick des werten Georg Mahr. (zw, 17.9.2016)

"FIFA 17" erscheint am 25. September für PC, PS4, XBO, PS3, X360. UVP: 59,99 Euro.

