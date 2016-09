Barcelona hofft auf nächsten Gala-Auftritt

Real hofft gegen Espanyol auf Ronaldos Torjäger-Qualitäten

Madrid – Nach dem 7:0 in der Champions League gegen Celtic Glasgow hofft Barcelonas "Trident" in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf den nächsten Gala-Auftritt. Die Angriffsreihe Lionel Messi/Luis Suarez/Neymar soll auch am Samstag im Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger Leganes für die nötigen Tore sorgen und den Ausrutscher gegen Alaves vergessen machen.

Gegen die Basken setzte es vor einer Woche eine überraschende 1:2-Heimniederlage, wobei Messi und Suarez in dieser Partie zunächst auf der Bank saßen. Gegen Leganes jedoch dürfte das Sturmtrio erstmals in dieser Liga-Saison von Beginn an vereint sein. "Ich verstehe mich blendend mit Messi und Suarez. Wir helfen einander und werden alles dafür tun, weiterhin viele Treffer und Assists zu liefern", versprach Neymar.

In der Vorsaison brachte es der Dreier-Sturm auf die Rekordzahl von insgesamt 131 Toren. "Diese Marke wollen wir übertreffen", kündigte der Brasilianer an. Derzeit hält "MSN" bei 13 Treffern, wobei Neymar wegen seiner Olympia-Teilnahme erst vor einer Woche die erste Partie für Barca in dieser Spielzeit absolvierte.

Ebenfalls in der Vorwoche gab Cristiano Ronaldo sein Comeback für Real Madrid nach überstandener Knieverletzung. Im Auswärtsmatch des Tabellenführers am Sonntag gegen Espanyol Barcelona trägt der Portugiese noch mehr Verantwortung, weil Gareth Bale aufgrund einer im Champions-League-Match gegen Sporting Lissabon erlittenen Hüftverletzung wohl geschont wird. Gegen Espanyol erzielte Ronaldo in den zwei Liga-Partien der vergangenen Saison acht Tore. (APA, 16.9.2016)