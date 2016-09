"Rise of the Tomb Raider"-DLC bringt Zombies in Lara Crofts Villa

In "Blutsbande" sucht Lara Croft nach dem Testament ihres Vaters – weiterer Spielmodus lässt gegen Zombies kämpfen

Die Verwandten kann man sich nicht aussuchen. Genau so geht es auch Lara Croft. Im DLC "Blutsbande" muss sich die Archäologin mit ihrem Onkel um das Anwesen der Croft-Familie streiten. Auf ihrer Suche nach dem Testament ihres Vaters stößt die "Tom Raider"-Heldin auf zahlreiche Familiengeheimnisse – und Zombies.

tombraider Trailer zu "Blutsbande".

Blut ist nicht dicker als Wasser

"Blutsbande" bietet Einblicke in das Anwesen und Zuhause der aristokratischen Croft-Familie. Nach dem Tod des Vaters wurde das Haus an Lara vererbt, doch ihr Onkel will den Letzten Willen anfechten. Lara muss sich auf das Anwesen begeben und einen Beweis finden, dass sie die rechtmäßige Erbin des Heimes ist.

Wie der Trailer zum DLC zeigt, muss Lara Croft zahlreiche Familiengeheimnisse lüften. Dazu liest sie Tagebücher, findet Hinweise, die im verfallenen Anwesen versteckt sind oder erlebt Flashbacks zu Kindheitserinnerungen. "Blutsbande" legt besonders viel Wert auf Erkundung und das lösen von Rätseln.

Action-Modus

Für deutlich mehr Action und Kämpfe und weniger Rätsel-Einlagen sorgt der Modus "Laras Albtraum". Darin ist das gigantische Anwesen von Zombies überrannt worden, und Lara muss sich ihren Weg durch das Haus ihrer Kindheit bahnen.

"Blutsbande" erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC am 11. Oktober. Am selben Tag erscheint "Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration"-Edition exklusiv für die PS4 mit allen zuvor veröffentlichten DLCs, Outfits und Waffen, sowie Support für PlayStation VR. (rec, 16.9.2016)