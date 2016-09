Jetzt bewerben: Wir spielen gegen User

Wir suchen Kandidaten für ein neues Videospielformat auf derStandard.at/Games

Vor acht Monaten sind wir ziemlich naiv in das Unternehmen Spielevideos gestartet. Und es ist abgesehen von unserer Leidenschaft für Games vor allem eurer – moralischen, seelischen, like'schen (?!) – Unterstützung zu verdanken, dass wir immer noch in den heiligen Gewölben von derStandard.at/Games vor laufender Kamera zocken dürfen. Diesen Spaß wollen wir künftig nicht nur passiv sondern auch total aktiv mit euch teilen.

Wir gegen euch!

Wir suchen Kandidatinnen und Kandidaten für ein neues Videospielformat auf derStandard.at, bei dem ihr gegen uns spielt. Und zwar persönlich in unserem Studio, hier in Wien.

Derzeit arbeiten wir gerade an einer Pilotfolge zur Sendung, weshalb wir noch nicht alle Details verraten können. Nur so viel: Wir beißen nicht und für die Sieger werden wir bestimmt den einen oder anderen schönen Preis vorbereiten – sofern ihr tatsächlich gegen uns gewinnen solltet! ;)

So könnt ihr mitmachen

Falls ihr nun interessiert seid, mitzumachen und auch bereit seid, euch beim Spielen mit uns filmen zu lassen und ihr mindestens 18 Jahre alt seid, schickt einfach eure Bewerbung mit Name, kurzem Steckbrief zu eurer Person und Foto an games@derStandard.at (Betreff: "WIRSPIELEN vs User") und sagt uns, wieso ihr gegen uns spielen möchtet. Und natürlich solltet ihr auch unseren WIRSPIELEN-Channel auf Youtube abonniert haben.

Ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten kontaktieren wir anschließend persönlich. Mehr zu der neuen Show geben wir in den kommenden Wochen bekannt. (Zsolt Wilhelm, 9.2016)