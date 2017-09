Jetzt bewerben: WIRSPIELEN vs USER

Wir suchen Kandidaten und Kandidatinnen, die gegen uns spielen wollen – um Ruhm, Ehre und Preise

Willkommen zu "WIRSPIELEN gegen User"! Der Sendung, bei der Mitglieder der GameStandard- Community gegen das Team von WIRSPIELEN antreten. Um Ruhm, Ehre und Preise!

Die Regeln sind ganz einfach: Kandidaten treten in zufällig ausgewählten Videospielen gegen uns an. Und das Team, das nach dem Modus Best of Seven zuerst vier Games für sich entscheiden kann, gewinnt. Gewinnt das Team der User, erhält es den Tagespreis und alle Preise, die sich bereits im Preistopf befinden. Gewinnt das Team von WIRSPIELEN, erweitert sich der Preistopf für die nächsten Kandidaten.

BEWERBUNG

Wollt ihr selbst das Team von WIRSPIELEN herausfordern, schickt einfach eure Bewerbung mit dem Betreff "WIRSPIELEN vs User", eurem Namen, einem Steckbrief und einem kurzen Video von euch an "games@derStandard.at" und sagt uns, wieso ihr gegen uns spielen möchtet.

Wichtig: Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und für die Aufzeichnung der Sendung zu uns ins Studio nach Wien kommen können. Ausgewählte Kandidaten kontaktieren wir anschließend persönlich. Viel Glück!