Niederlagen für ManUnited und Inter

Mourinho-Elf musste sich in Rotterdam Feyenoord geschlagen geben – Mailänder unterlagen Israels Meister Hapoel Beer-Sheva

Wien – Manchester United ist mit einer Pleite bei Feyenoord Rotterdam in die Europa League gestartet. Der englische Favorit unterlag am Donnerstag mit 0:1 (0:0) durch einen Treffer von Tonny Vilhena (79.). Manchesters Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic kam erst in der 63. Minute ins Spiel. Henrich Mchitarjan und Wayne Rooney waren gar nicht im Kader des Teams von Trainer Jose Mourinho.

Auch Ex-Salzburg-Coach Adi Hütter hatte mit seinen Young Boys kein Glück. Die Berner, bei denen Thorsten Schick ab der 78. Minute zum Einsatz kam, unterlagen zuhause Olympiakos Piräus mit 0:1. Ex-Mattersburger Karim Onisiwo stand beim Heim-1:1 von Mainz 05 gegen St. Etienne nicht im Kader. Den späten Ausgleich für die Franzosen erzielte der ehemalige Rapid-Stürmer Robert Beric (88.).

Der frühere UEFA-Cup-Sieger Zenit St. Petersburg feierte nach 0:3-Rückstand noch durch vier Tore in der letzten Viertelstunde einen 4:3-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv, AS Roma kam in der Austria-Gruppe E bei Viktoria Pilsen nur zu einem 1:1. Der irische EL-Premierengast Dundalk holte trotz Unterzahl ein 1:1 bei AZ Alkmaar.

In der Salzburg-Gruppe I hat Schalke 04 beim OGC Nizza mit 1:0 gewonnen. ÖFB-Mittelfeldakteur Alessandro Schöpf spielte bei den feldüberlegenen Deutschen bis zur 53. Minute am rechten Flügel. In eine Blamage schlitterte Inter Mailand: Der ehemalige italienische Serienmeister unterlag in der Gruppe K dem israelischen Champion Hapoel Beer-Sheva zu Hause mit 0:2.

Schöpf hatte bis zu seiner Auswechslung in der 53. Minute bei zahlreichen Aktionen seine Beine im Spiel. Der Tiroler führte auch die Standardsituation in seinem Team aus. In der 43. Minute wurde er von Ex-Bayern-Abwehrspieler Dante im Strafraum zurückgehalten, ein Elfmeter blieb den Gästen aber verwehrt.

Nur Chelsea-Leihgabe Abdul Baba Rahman (75.) gelang es, den starken Nizza-Goalie Yoan Cardinale zu bezwingen. Auf der Gegenseite blieb Mario Balotelli weitgehend unauffällig.

In Mailand brachte Miguel Vitor Europa-League-Neuling Beer-Sheva in der 54. Minute in Front, Maor Buzaglo (69.) besorgte per Freistoß den Endstand. Somit hat Frank de Boer nach seinem ersten Europacup-Auftritt als Inter-Trainer eine Menge Erklärungsbedarf. Villarreal gewann gegen den Schweizer Zweitligisten FC Zürich 2:1, Southampton bezwang Sparta Prag 3:0. (APA, 15.9.2016)

Gruppe A – 1. Runde:

Sorja Luhansk (UKR) – Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:0)

Tore: Gretschischkin (52.) bzw. Kjaer (96.)

Feyenoord Rotterdam – Manchester United 1:0 (0:0)

Tor: Trindade (79.)

Gruppe B – 1. Runde:

APOEL Nikosia – FC Astana 2:1 (0:1)

Tore: Vinicius (75.), De Camargo (87.) bzw. Maksimovic (45.+1)

Young Boys Bern – Olympiakos Piräus 0:1 (0:1)

Tor: Cambiasso (42.). YB: Schick ab 78., Trainer Hütter.

Gruppe C – 1. Runde:

RSC Anderlecht – FK Qabala (AZE) 3:1 (2:1)

Tore: Teodorczyk (14.), Rafael (41./Eigentor), Capel (77.) bzw. Dabo (20.)

FSV Mainz 05 – AS St. Etienne 1:1 (0:0)

Tore: Bungert (57.) bzw. Beric (88.). Mainz: Onisiwo nicht im Kader.

Gruppe D – 1. Runde:

AZ Alkmaar – Dundalk FC (IRL) 1:1 (0:0)

Tore: Wuytens (61.) bzw. Kilduff (89.). Gelb-Rot: O'Donnell (71./Dundalk)

Maccabi Tel Aviv – Zenit St. Petersburg 3:4 (1:0)

Tore: Medunjanin (26., 70.), Kjartansson (50.) bzw. Kokorin (77.), Mauricio (84.), Giuliano (86.), Djordjevic (92.). Gelb-Rot: Dasa (81./Maccabi)

Gruppe E – 1. Runde:

Viktoria Pilsen – AS Roma 1:1 (1:1)

Tore: Bakos (11.) bzw. Perotti (4./Elfmeter)

Astra Giurgiu – Austria Wien 2:3 (1:2)

Tore: Alibec (18.), Sapunaru (74.) bzw. Holzhauser (16./Elfmeter), Friesenbichler (33.), Grünwald (58.). Rote Karte: Rotpuller (79./Foulspiel/Austria)

Gruppe F – 1. Runde:

US Sassuolo – Athletic Bilbao 3:0 (0:0)

Tore: Lirola (60.), Defrel (75.), Politano (82.)

Rapid Wien – KRC Genk 3:2 (0:1) Tore: Schwab (51.), Joelinton (59.), Colley (60./Eigentor) bzw. Bailey (29., 90./Elfmeter)

Gruppe G – 1. Runde:

Standard Lüttich – Celta de Vigo 1:1 (1:1)

Tore: Dossevi (4.) bzw. Rossi (13.)

Panathinaikos Athen – Ajax Amsterdam 1:2 (1:1)

Tore: Berg (6.) bzw. Traore (34.), Riedeald (67.). Gelb-Rot: Iwanow (69.), Mubarak (90.) bzw. Ziyech (79.)

Gruppe H – 1. Runde:

SC Braga – KAA Gent (BEL) 1:1 (1:1)

Tore: Pinto (24.) bzw. Milicevic (6.)

Konyaspor (TUR) – Schachtar Donezk 0:1 (0:0)

Tor: Ferreyra (76.)

Gruppe I – 1. Runde:

Red Bull Salzburg – FK Krasnodar (RUS) 0:1 (0:1)

Tor: Joazinho (37.). Gelb-Rot: Petrow (71./Krasnodar)

OGC Nizza – FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Tor: Baba (75.). Schalke: Schöpf bis 53.

Gruppe J – 1. Runde:

Qarabag Agdam (AZE) – Slovan Liberec 2:2 (1:1)

Tore: Michel (7.), Sadygov (94.) bzw. Sykora (1.), Baros (68.)

PAOK Saloniki – ACF Fiorentina 0:0

Gruppe K – 1. Runde:

Inter Mailand – Hapoel Beer-Sheva (ISR) 0:2 (0:0)

Tore: Vitor (54.), Buzaglo (69.)

Southampton – Sparta Prag 3:0 (2:0)

Tore: Austin (6., 27.), Rodriguez (90.)

Gruppe L – 1. Runde:

Osmanlispor (TUR) – Steaua Bukarest 2:0 (0:0)

Tore: Diabate (64.), Umar (74.). Gelb-Rot: Enache (45./Steaua)

Villarreal – FC Zürich 2:1 (2:1)

Tore: Pato (28.), Jonathan dos Santos (45.) bzw. Sadiku (2.)