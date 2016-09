Fiat Chrysler ruft fast zwei Millionen Fahrzeuge zurück

Modelle der Baujahre 2010 bis 2014 betroffen

Amsterdam – Der italienisch-amerikanische Autohersteller Fiat Chrysler muss wegen eines Airbag-Defekts weltweit 1,9 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten beordern. Es sei möglich, dass das Luftkissen bei Unfällen nicht ausgelöst werde, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Betroffen von dem Rückruf seien Modelle der Baujahre 2010 bis 2014.

Der Defekt habe nach Kenntnis von Fiat zu drei tödlichen Unfällen geführt. Zudem seien im Zusammenhang mit dem Fehler fünf Personen verletzt worden. In der vergangenen Woche hatte die Opel-Mutter General Motors mitgeteilt, wegen Software-Problemen 4,3 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten beordern zu müssen. Bei Unfällen seien wegen des Defekts in seltenen Fällen die Airbags auf dem Fahrer- und Beifahrersitz nicht ausgelöst worden. (APA, Reuters, 15.9.2016)