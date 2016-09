Austria ist auswärts weiter wie daheim

3:2-Auswärtssieg zum Auftakt der Europa League gegen Rumäniens Meister Astra Giurgiu in Bukarest – Friesenbichler erzielte ein Traumtor

Bukarest – 4:1 gegen Kukesi in Albanien, 1:0 beim slowakischen Klub Spartak Trnava, 2:1 gegen Rosenborg in Trondheim und jetzt der Sieg beim rumänischen Meister – die Wiener Austria fühlt sich in der laufenden Europacup-Kampagne vor allem auswärts pudelwohl. Zum Start der Europa-League-Gruppenphase glänzte die Truppe von Thorsten Fink am Donnerstagabend vor allem durch Effizienz.

Der zuletzt angeschlagene Olarenwaju Kayode nahm zu Beginn auf der Ersatzbank Platz, ebenso wie die etatmäßigen Außenverteidiger Jens Stryger Larsen und Christoph Martschinko. Im quasi leeren Bukarester Nationalstadion, wo Astra Giurgiu mangels adäquater Heimstätte kicken muss, reichten den spielbestimmenden Wienern dann wenige Chancen zum Sieg.

Raphael Holzhauser verwandelte zunächst einen Elfmeter zur Führung (16.). Astras Goalie Silviu Lung hatte Kevin Friesenbichler zu Fall gebracht. Nur zwei Minuten später egalisierte allerdings der Angriffsstar der Rumänen, Denis Alibec, die Führung. Anschließend legte Astra Giurgiu offensiv einen gewissen Spielwitz an den Tag, zeigte jedoch nach hinten weiter Schwächen. Friesenbichler (33.) stellte nach einer halben Stunde den alten Vorsprung wieder her, indem er einen weiten Pass von Alexander Grünwald volley über Lung zum 2:1 versenkte. Ein Traumtor.

Gleich nach der Pause rettete Lung bei einem Kopfball von Friesenbichler (48.). Felipe Pires (50.) fand in Bedrängnis keinen Anspielpartner, doch Grünwald (58.) erhöhte mit einem direkten Freistoß. Christian Sapunaru (74.) brachte die Gastgeber noch einmal heran. Nach Flanke von Budescu sprang der Verteidiger höher als Lukas Rotpuller. Nach der etwas harten Roten Karte gegen Rotpuller, der Junior Morais ungestüm attackiert hatte, retten die Veilchen den Vorsprung gerade noch über die Zeit. Goalie Hadzikic, der Ersatzmann für den verletzten Teamtorhüter Robert Almer, konnte sich bei zwei Weitschüssen auszeichnen.

Die Wiener führen die Gruppe E gar an. Favorit AS Roma musste sich bei Viktoria Pilsen mit einem 1:1 bescheiden. Für die Austria geht es am 29. September daheim gegen Pilsen weiter. (APA, red, 15.9.2016)



Europa-League – Gruppe E, 1. Runde:

FC Astra Giurgiu – FK Austria Wien 2:3 (1:2)

Bukarest, Arena Nationala, 3.000, SR Ekberg/SWE

Torfolge:

0:1 (16.) Holzhauser (Foulelfmeter)

1:1 (18.) Alibec

1:2 (33.) Friesenbichler

1:3 (58.) Grünwald

2:3 (74.) Sapunaru

Astra: Lung Jr. – Sapunaru, Alves, Fabricio, Junior Morais – Lovin (46. Nicoara) – Boudjemaa (76. Florea), Budescu, Niculae (46. Seto), Teixeira – Alibec

Austria: Hadzikic – De Paula (37. Larsen), Rotpuller, Filipovic, Salamon – Serbest, Holzhauser – Tajouri, Grünwald, Pires (62. Venuto) – Friesenbichler (82. Kayode)

Rote Karte: Rotpuller (79./Foulspiel)

Gelbe Karten: Junior Morais, Alves, Alibec bzw. Friesenbichler