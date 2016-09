Retrospaß bis Grafikmonster: Die sechs neuen Spielkonsolen

bild: nintendo

Nintendo wiederum geht eigene Wege. Den Anfang macht am 11. November die winzige Neuauflage des 1983 erschienenen NES. Der Nintendo Classic Mini (im Bild) bringt um rund 70 Euro 30 vorinstallierte Retro-Games von Super Mario Bros. über Donkey Kong bis The Legend of Zelda. Per HDMI-Schnittstelle können aktuelle Fernseher angeschlossen werden. Der mitgelieferte Controller wird retrogerecht per Kabel mit dem System verbunden. Eine Internetverbindung und externe Speichermedien kommen erst gar nicht ins Haus. Die 30 mitgelieferten Games von gestern müssen zumindest für eine weihnachtliche Reise zurück in die Kindheit reichen.

Im März 2017 werden hingegen alle Augen auf die nächste Konsolengeneration Nintendo NX gerichtet sein. Offiziell bekannt ist kaum etwas, Unternehmenskreise lassen jedoch seit Monaten ein Geheimnis nach dem anderen durchsickern. Darf man den Insidern Glauben schenken, arbeitet der Konzern an einem Hybridsystem: einer Handheld-Konsole, die sich per Docking-Station an einen Fernseher anschließen lässt. So soll man seine Konsolenabenteuer sowohl auf dem großen Bildschirm als auch unterwegs zocken können. Eine logische Entwicklung der Wii U, die es Nintendo zudem künftig erspart, Spiele für zwei getrennte Geräteklassen produzieren zu müssen. (Zsolt Wilhelm, 9.2016)

