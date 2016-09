Historischer Kalender – 18. September

96 – Der nach dem Tod seines Bruders Titus an die Macht gekommene römische Kaiser Domitian, Sohn des Kaisers Vespasian, wird in Rom von Hofbeamten erdolcht. Durch rücksichtsloses Vorgehen gegen Senat und Adel hatte er sich verhasst gemacht.

1851 – In New York erscheint erstmals die Zeitung "New York Daily Times", die von 1959 an nur noch "New York Times" heißt.

1916 – Staudammbruch an der Weißen Desse in Nordböhmen: 250 Tote

1931 – Japanischer Einmarsch in der Mandschurei, Beginn des japanisch-chinesischen Krieges.

1961 – UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld (56) kommt bei einem Flugzeugabsturz in Nordrhodesien ums Lebens.

1981 – Die französische Nationalversammlung beschließt mit den Stimmen der Linksmehrheit die Abschaffung der Todesstrafe.

1986 – Bei der Verfolgung zweier polnischer Flüchtlinge erschießen CSSR-Grenzbeamte auf bayerischem Gebiet bei Tirschenreuth einen 59-jährigen Spaziergänger.

1986 – Das DDR-Außenministerium teilt mit, dass vom 1.10. an nur noch solche Personen in die DDR einreisen dürfen, die über ein Anschlussvisum anderer Staaten verfügen.

1991 – Mazedonien erklärt als dritte Republik des bisherigen Jugoslawien seine Unabhängigkeit.

2001 – In Trenton im US-Staat New Jersey werden Briefe an die Zeitung "The New York Post" und den NBC-Moderator Tom Brokaw aufgegeben, die Milzbrand-Erreger enthalten.

2006 – Der Gründer des später als "Haus der Künstler" bekannt gewordenen "Zentrums für Kunst-Psychotherapie" in Maria Gugging (NÖ), Leo Navratil, stirbt 85-jährig in einem Wiener Spital an den Folgen eines Schlaganfalls. Der Psychiater war Entdecker und Förderer der Gugginger Künstler.

Geburtstage:

James Shirley, brit. Dichter (1596-1666)

Johann Adolf Schlegel, dt. Schriftsteller (1721-1793)

Christian VIII., König von Dänemark und Norwegen (1786-1848)

Justinus Kerner, dt. Dichter (1786-1862)

Heinrich Laube, dt. Schriftst./Publizist (1806-1884)

Siegfried Marcus, öst. Erfinder (1831-1898)

Standish James O'Grady, ir. Schriftsteller (1846-1928)

Rossano Brazzi, ital. Schauspieler (1916-1994)

Shabana Azmi, ind. Schauspielerin (1951- )

Marc Surer, schwz. Rennfahrer (1951- )

Kiefer Sutherland, kanad. Schauspieler (1966- )

Lance Armstrong, US-Radrennfahrer (1971- )

Anna Netrebko, öst./russ. Opernsängerin (1971- )

Todestage:

Domitian, röm. Kaiser (51-96)

Eduard Jacob Ritter von Steinle, öst. Maler (1810-1886)

Pjotr Arkadjewitsch Stolypin, russ. Staatsmann; 1906-1911 Ministerpräsident (1862-1911)

Aleksandr Andrejewitsch Prokofjew, russ. Poet (1900-1971)

Dag Hammersköld, schwed. Politiker (1905-1961)

Leo Navratil, öst. Psychiater, Gründer des

Gugginger "Hauses der Künstler" (1921-2006)

(APA, 18. 9. 2016)