TV- und Radiotipps für Freitag, 16. September

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Abenteuer im Test – Wie gefährlich ist Canyoning? Abseilen, klettern, springen, schwimmen – Canyoning ist eine sehr vielseitige Sportart und wird immer beliebter, es bietet ein abenteuerliches Erlebnis. In der Sendung erfährt man, wo man Canyoning betreiben kann und wie viel es kostet. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Heimatleuchten Servus TV zeigt die erste Folge der fünfteiligen Dokureihe über die Steiermark, die sich diesmal den Seen und ihren Geheimnissen widmet. Traditionen, die an den Seen gelebt werden, wie das Spiegelschießen am Schattensee, werden ebenso gezeigt wie die Gefahren, die Seen drohen. Bis 21.15, Servus TV

20.15 WELTRAUMMÄRCHEN

Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith (The Revenge of the Sith, USA 2005, George Lucas) Die Klonkriege toben. Die Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) und Anakin Skywalker (Hayden Christensen) infiltrieren einen Kreuzer der Separatisten und rücken mit ihrer Mission dem Ende des Krieges ein großes Stück näher. Doch der dunkle Sith-Lord plant einen Coup, der die Galaxis in die Finsternis stürzen wird. Das große Finale der ersten Trilogie.

Bis 23.00, ProSieben

21.00 MAGAZIN

Makro: Europa nach dem Brexit Der Brexit löste einen Schock in Europa aus, die Nachwirkungen hallen nach. Die einen, wie Martin Schulz, Präsident des Europaparlaments, wollen daraufhin die Integration stärker vorantreiben und Europa vereinen, andere, wie der polnische Politiker Jaroslaw Kaczynski, wollen Integration wieder rückabwickeln. Eva Schmidt präsentiert eine Bestandsaufnahme drei Monate nach dem Referendum. Bis 21.30, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Jimi Hendrix – Hear my train a comin Jimi Hendrix war einer der einflussreichsten Rockgitarristen der Geschichte. 1970 stirbt er im Alter von nur 27 Jahren. Die Doku erzählt die Geschichte der Rocklegende und zeigt auch neue Quellen, interessante Zeitzeugen und seltenes Live-Material.

Bis 23.15, Arte

22.05 SHOW

Was gibt es Neues? In der ersten Sendung nach der Sommerpause präsentiert Moderator Oliver Baier das Thema Vollmond. Dabei sind Günter Lainer, Eva Marold, Klaus Eberhartinger, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot. Unter anderem will Oliver Baier von seinen Gästen wissen, wie männliche Fruchtfliegen auf Zurückweisung ihrer Partnerinnen reagieren. Bis 22.50, ORF 1

22.25 RACHEEPOS

Kill Bill – Volume 1 (USA 2003, Quentin Tarantino) Am Tag der Hochzeitsprobe wurde die versammelte Gesellschaft ermordet, nur die Braut (Uma Thurman) hat als Einzige überlebt. Als Profikillerin macht sie sich auf die Suche nach ihren ehemaligen Kollegen des Attentatkommandos Tödliche Viper und nach ihrem Exlover Bill (David Carradine), der auch das Leben ihres ungeborenen Babys auf dem Gewissen hat. Bis 0.35, ATV

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Königliche Dynastien II – Die Bourbonen 2014 bestieg der spanische König Felipe VI den Thron, auf dem die Bourbonendynastie mit Unterbrechungen seit 300 Jahren saß. Teil zwei der Universum-History-Reihe über Herrscherdynastien erkundet anhand mehrerer Biografien die Geschichte der spanischen Bourbonen.

Bis 23.30, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Aspekte Dieses Mal verwandelt der international renommierte Künstler John Bock die Sendung in ein Kunstwerk. Als Co-Performer bringt er unter anderem den Schauspieler Lars Eidinger mit. Performance und Kultur fließen zu einem Fernsehkunstereignis zusammen.

Bis 23.30, ZDF