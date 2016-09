"Resident Evil 7": Erweiterte Demo, Bilder und Trailer zum Horrorspiel

Capcom veröffentlicht zusätzliche Räume zum Erkunden und neue Bilder zum Survival-Spiel

Wie Capcom auf der Tokyo Game Show bekannt gab, erhält die erste Demo zu "Resident Evil 7: biohazard" aktualisierte Spieleinhalte. Das "Twilight Version"-Update lässt den Spieler neue Räume eines Horror-Hauses erkunden und mit mehr Gegenständen interagieren. Zusätzlich zum Update veröffentlichte Capcom einen neuen Trailer und zahlreiche Screenshots zum Horror-Survival-Game.

resident evil Der neue Trailer zu "Resident Evil 7: biohazard".

Eine schreckliche, gar nicht nette Familie

Das Demo versetzt einen in die Rolle eines namenlosen, gewöhnlichen Mannes, der sich im verlassenen Haus der Baker-Familie wiederfindet und daraus ausbrechen will – oder besser gesagt muss. Denn die Bakers lieben es nicht nur, die Hauptfigur zu verprügeln und zu malträtieren, sondern – wie der neue Trailer zeigt – laben sie sich auch gerne an menschlichen Innereien.

Das Demo-Update zeigt mehr vom verlassenen Anwesen als zuvor und gibt weitere Hinweise darauf, was es mit der Baker-Familie auf sich hat. Wie der PlayStation Blog bekannt gab, ist die neue Demo für alle PS4-User erhältlich, auch ohne PlayStation Plus.

Horror Deluxe

Der neueste Teil der Horror-Survival-Serie soll wieder zu seinen gruseligen Wurzeln zurückkehren und die Schockmomente sowie den Überlebenskampf in den Mittelpunkt stellen. Die vergangenen Teile der "Resident Evil"-Reihe wurden von Fans dahingehend kritisiert, dass sie zu actionlastig seien und sich mehr wie Shooter-Games anfühlen.

Capcom teilte weiters mit, dass sich die europäischen Fans unter anderem eine Deluxe Edition vorbestellen können, die einen Season Pass für drei Erweiterungen enthalten soll. (rec, 15.9.2016)

"Resident Evil 7: biohazard" soll am 24. Jänner 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.