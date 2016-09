Dortmund zeigt Legia Warschau die Champions League

Leicester feiert mit 3:0 in Brügge einen gelungenen Einstand, Real dreht Spiel gegen Sporting. Manchester City schlägt Mönchengladbach souverän

Madrid – Ein Freistoß-Traumtor von Cristiano Ronaldo (89.) und ein Kopfballtreffer Alvaro Moratas (95.) haben Real Madrid am Mittwoch einen 2:1-Heimerfolg über Sporting Lissabon beschert und den Titelverteidiger vor einem kapitalen Fehlstart in die Champions League bewahrt. Auch Juventus Turin tat sich beim 0:0 zu Hause gegen Europa-League-Gewinner Sevilla schwer.

Wesentlich souveräner traten Borussia Dortmund (6:0 bei Legia Warschau) und Manchester City (4:0 gegen Gladbach) auf, auch Leicester City lieferte mit Christian Fuchs beim 3:0 in Brügge eine höchst gelungene CL-Premiere ab.

Lissabon, Stammverein von Ronaldo, schien sich in Madrid nicht nur für gute Defensivarbeit, sondern auch für Mut zur Offensive zu belohnen. Nach einer ideenlosen ersten Hälfte Reals sorgten die Gäste durch Bruno Cesar (48.) für einen Schock, von dem sich die Elf von Zinedine Zidane erst im Finish erholte. Erst traf Ronaldo die Stange (83.), wenige Minuten später verwertete er einen Freistoß aus 20 Metern auf unnachahmliche Weise. Dass Alvaro Morata in der Nachspielzeit noch den Siegestreffer köpfelte, war aber nicht nur der Müdigkeit des Gegners, sondern auch dem Glück geschuldet.

Die Führung in Gruppe F übernahm allerdings Borussia Dortmund, das Coach Thomas Tuchel eine gute CL-Premiere bescherte und bei Legia Warschau klar mit 6:0 (3:0) siegte. Mario Götze (7.), Sokratis (15.) und Marc Bartra (17.) hatten schon nach einer guten Viertelstunde alles klargemacht, in der zweiten Hälfte legten Raphael Guerreiro (51.), Gonzalo Castro (76.) und Pierre-Emerick Aubameyang (87.) nach.

Fuchs mit Leicester in Brügge ohne Probleme

Fuchs und Leicester wurden bei Club Brügge ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich dank Toren von Marc Albrighton (5.) und Riyad Mahrez (29., 61./Elfmeter) souverän 3:0 (2:0) durch. Fuchs spielte durch und steht mit Leicester in Gruppe G vorläufig der Spitze, weil der FC Kopenhagen im Parallelspiel beim FC Porto nach frühem 0:1-Rückstand (Otavio, 13.) dank Andreas Cornelius (52.) ein durchaus verdientes 1:1 holte.

ManCity unterstrich mit einer überlegenen Vorstellung gegen Gladbach den guten Saisonstart in der Premier League. Entschieden war die Partie, die am Dienstag wegen Dauerregens abgesagt werden musste, durch Tore von Sergio Agüero (9., 28./Elfmeter) schon nach einer halben Stunde, der Argentinier bejubelte schließlich einen Triplepack (77.). Die Citizens liegen nun punktegleich mit Barcelona, das am Dienstag Celtic Glasgow 7:0 besiegte, auf Platz zwei der Gruppe C.

Auch Leverkusen schien im Heimspiel der Gruppe E gegen ZSKA Moskau nach Treffern von Admir Mehmedi (9.) und Hakan Calhanoglu (15.) kurzen Prozess zu machen. Doch Alan Dsagojew (36.) und Roman Jeremenko (38.) sorgten mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten wie aus dem Nichts wieder für Spannung, Moskau hatte nach dem Seitenwechsel sogar die besseren Chancen auf den Sieg. Ramazan Özcan, Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic saßen bei Bayer wie zuletzt nur auf der Bank.

80.000 sehen Tottenham in Wembley verlieren

Die Führung in Gruppe E übernahm AS Monaco, das sich bei Tottenham (Kevin Wimmer nicht im Kader) auch von einer englischen Champions-League-Rekordkulisse von mehr als 80.000 Zuschauern im Wembley Stadion nicht beeindrucken ließ. Bernardo Silva (15.) und Thomas Lemar (31.) sorgten für einen 2:1 (2:1)-Sieg, der Anschlusstreffer von Toby Alderweireld kurz vor der Pause (45.) reichte nicht.

In Gruppe H rang das ganz auf Defensivarbeit bedachte Sevilla Juventus auswärts ein 0:0 ab. Tabellenführer ist Olympique Lyon, das Salzburg-Bezwinger Dinamo Zagreb mit 3:0 in die Schranken wies. (APA. 14.9.2016)

Champions League, 1. Runde, Mittwoch

Gruppe C :

Manchester City – Borussia Mönchengladbach 4:0 (2:0)

Tore: Agüero (9., 28./Elfer, 77.), Iheanacho (91.)

Gruppe E:

Tottenham Hotspur – AS Monaco 1:2 (1:2)

Tore: Alderweireld (45.) bzw. Bernardo Silva (15.), Lemar (31.)

Wimmer bei Tottenham nicht im Kader



Bayer Leverkusen – ZSKA Moskau 2:2 (2:2)

Tore: Mehmedi (9.), Calhanoglu (15.) bzw. Dsagojew (36.), Jeremenko (38.)

Baumgartlinger, Dragovic, Özcan bei Leverkusen auf der Bank

Gruppe F:

Real Madrid – Sporting Lissabon 2:1 (0:0)

Tore: Ronaldo (89.), Morata (95.) bzw. Bruno Cesar (48.)



Legia Warschau – Borussia Dortmund 0:6 (0:3)

Tore: Götze (7.), Sokratis (15.), Bartra (17.), Guerreiro (51.), Castro (76.), Aubameyang (87.)

Gruppe G:

FC Porto – FC Kopenhagen 1:1 (1:0)

Tore: Otavio (13.) bzw. Cornelius (52.)

Gelb-Rot: Gregus (Kopenhagen)



Club Brügge – Leicester City 0:3 (0:2)

Tore: Albrighton (5.), Mahrez (29., 61./Elfer)

Fuchs spielte bei Leicester durch.

Gruppe H:

Olympique Lyon – Dinamo Zagreb 3:0 (1:0)

Tore: Tolisso (13.), Ferri (49.), Cornet (57.)



Juventus Turin – FC Sevilla 0:0