Basiskonto: Neues Gesetz bringt Konto für jedermann

Mit dem neuen Basiskonto sollen auch jene Personen Zugang zu Bankdienstleistungen erhalten, denen Banken das bisher verwehrt haben

Wien – Ein Bankkonto zu haben gilt eigentlich als normalste Sache der Welt. Doch nicht jeder Bürger hat tatsächlich Zugang zu einem Konto. Schulden, ein Privatkonkurs, Kreditrückstände, Lohnpfändungen oder auch der Eintrag in die Warnliste einer Bank bringen es mit sich, dass Kunden ihr Konto verlieren oder ihnen die Eröffnung verwehrt werden kann. Kann man bei einem Arbeitgeber aber kein Gehaltskonto angeben, wirft das kein gutes Licht auf den Arbeitnehmer – ein Teufelskreis, aus dem nicht so leicht herauszukommen ist.

Das ab 18. September geltende Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) bringt nun das Recht auf ein Basiskonto für alle. Damit soll auch eine Brücke zu jenen Menschen gebaut werden, die am Rande der Gesellschaft stehen. So sollen nun auch Obdachlose, Asylwerber oder Flüchtlinge ein Konto eröffnen können. Auch verschuldete Personen bekommen so wieder einen Kontozugang. Mit dem VZKG wird eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014 umgesetzt.

Mehrere Legitimationsmöglichkeiten

Grundlage für das Basiskonto ist ein rechtmäßiger Aufenthalt in einem EU-Land. Daher haben nun auch Verbraucher, die in Österreich keinen Wohnsitz oder Arbeitsplatz haben, den gesetzlichen Anspruch auf ein Girokonto. Für die Eröffnung braucht es lediglich einen amtlichen Lichtbildausweis. Bei der Legitimation von Flüchtlingen, die oft keine Ausweisdokumente haben, schafft ein Bescheid der Finanzmarktaufsicht (FMA) aus dem Jahr 2015 Klarheit. Ihm zufolge gelten Aufenthaltsberechtigungskarten, Karten für subsidiär Schutzberechtigte, Verfahrenskarten, der Bescheid über einen Aufenthaltstitel oder eine sogenannte Karte für Geduldete als Legitimation für das Konto.

Basiskonto heißt die Bankverbindung deshalb, weil nur Basisdienste zur Verfügung stehen. So kann dieses Konto etwa nicht überzogen werden. Der Kunde bekommt allerdings eine Bankkarte und kann damit alle diesbezüglichen Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Bis zu 80 Euro

Gratis ist das neue Basiskonto allerdings nicht. Es kostet mindestens 40 und maximal 80 Euro. Banken können die Gebühr für das Konto innerhalb dieser Bandbreite aber frei wählen. Wer wie viel für das Basiskonto zahlen muss, hängt von der Bedürftigkeit des Kunden ab. Laut Sozialministerium darf etwa von Beziehern der Mindestsicherung, Pensionisten mit Anspruch auf eine Ausgleichszulage, Mindestpensionisten, Menschen, die Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe beziehen, Obdachlosen, Asylwerbern oder Personen, bei denen ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wurde, nur der Mindestbetrag verlangt werden.

Kein großer Run

Laut der Dachorganisation der Schuldenberatung haben zurzeit rund 150.000 Personen in Österreich kein Konto. Diese Zahl wird von Banken allerdings angezweifelt. Denn oft sei eine Person beim Konto des Partners zeichnungsberechtigt und habe aus diesem Grund kein eigenes Konto und nicht, weil die Bank dieser Person eines verwehren würde. In Österreich hat zudem bisher die Zweite Sparkasse jenen Menschen ein Konto angeboten, die von einer anderen Bank keines erhalten haben. Mehr als 15.000 Menschen haben auf diesem Weg in den vergangenen zehn Jahren Zugang zu einem Konto und einer Bankbetreuung gefunden. 3000 Kunden konnten im Laufe der Zeit wieder zu einer normalen Bank wechseln. Mit dem Basiskonto verlagert nun auch die Zweite Sparkasse ihren Fokus und bietet "betreute Konten" an für Menschen, die ihre Finanzen nicht selbst im Griff haben und deshalb ihre Wohnung verlieren könnten. Alle wichtigen Zahlungen (Miete, Gas, Strom) sollen über dieses Konto abgewickelt werden.

Auch die Bawag PSK bietet seit April 2009 benachteiligten Gruppen das "Neue Chance Konto" an, das ähnlich dem Basiskonto funktioniert. Daher erwarten Banken jetzt keinen großen Run auf das Basiskonto.

Ablehnen können Banken Kunden jetzt nur noch, wenn diese in einem anhängigen Strafverfahren gegen das Institut oder gegen einen Bankmitarbeiter stehen.

