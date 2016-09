Schweres Erbe: Alpenthriller "Liebe bis in den Mord" auf ORF und ZDF

Früher hätte man das Heimatfilm genannt. Oder alte Schmonzette in neuer Tracht

"Geh nach München, setz dich an deinen Computer, entwickle irgendeine Software, und alle sind zufrieden." Wenn Adrian (Gabriel Raab) diesen Ratschlag nur beherzigen würde. Aber nein, Adrian ist der schweigsame Typ, der bei den Festen anderer nicht in der Firma in der Großstadt sitzt, sondern allein am Nebentisch sein Bier trinkt und lauernden Blickes auf seinen Auftritt wartet.